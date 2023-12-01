Haber: Damla Oya Erman



NASA'nın Mars Odyssey Orbiter'ı, Kızıl Gezegen'in yüzeyinden bir uzay aracının bakış açısını yakalamak amacıyla Mars'ın ufku üzerine doğru yönlendirildi ve bu yeni görüntüleri çekti. Görev bilim insanları, bu çarpıcı görüntülerle Mars etrafında dönerken astronotların beklediği derin kraterler ve çeşitli bulut yapılarını ortaya çıkardı.

"Şayet bir astronot olsaydınız, ilk dikkatinizi çekecek şey, elbette ki Dünya'da gördüğünüzden çok farklı görünen bu güzel kraterler olacaktı," dedi NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) Laura Kerber. "Ancak çünkü gezegeni bir açıdan görüyorsunuz, ikinci olarak göreceğiniz şey, bu güzel bulutlardaki yapıdır."

Odyssey yörünge aracı, farklı şekillerde manevra yapmış olabilir, ancak genellikle kamerası Mars'ın yüzeyine doğru düz bir şekilde asılı durur ve haritalama yapar. Ancak bu sefer, gezegenin kavisli ufuk çizgisini, kraterli yüzeyini ve atmosferik katmanlarını görmek için biraz daha aşırı bir şey yapmak zorunda kaldık," diye ekledi Kerber.

Bu yeni açıdan Odyssey, gezegenin kavisli ufuk çizgisini, kraterli yüzeyini ve atmosferik katmanlarını belgeledi, bunlar arasında karbon dioksit buz bulutlarından su buz bulutlarına ve toz bulutlarına kadar çeşitli bulutlar bulunmaktadır. Yörünge aracı, Mars'ın atmosferinde bulunan farklı türdeki bulutları tanımlayan bir ısı görüntüleme kamerası olan Termal Yayılım Görüntüleme Sistemi (THEMIS) ile donatılmıştır.

Yeni panoramik görüntüler, yaklaşık 250 mil (400 kilometre) yükseklikten alındı, bu da Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Dünya üzerindeki uçuş yüksekliğiyle aynıdır.

Nisan 2001'de fırlatılan Odyssey, Mars'taki en uzun süreli uzay aracıdır. Yörünge aracı, gelecekteki Mars yüzey misyonlarını daha güvenli bir şekilde indirmemize yardımcı olacak bir kaya haritalama kampanyası gibi birkaç bilimsel girişimden geçiyor.