Dörtlü Final'de yer almanın güzel olduğunu söyleyen Mateo, "Önemli bir takımla iyi bir maç yapacağız. Bizim şampiyonluk ünvanını korumak gibi bir derdimiz yok. O şampiyonluğu kulübümüze kazandırdık. Bu yeni bir turnuva, ortada yeni bir kupa var. 11'inci kez kazandık bu kupayı. Şimdi yarı finalde kazanabilecek miyiz, buna bakmamız lazım. Yarı finale odaklandık. Rakibe saygı duyuyorum. Biz hala çok iştahlı, çok açız. Daha önce ne olduğuna hiç bakmıyoruz. Önemli olan yarı finali kazanmak. Geçmişte olanın önemi yok." açıklamasını yaptı.

Takımın önemli isimlerinden Rudy Fernandes'in jübile yapacağına dikkati çeken Mateo, şunları söyledi:

"O son kupayı Rudy'ye vermek istiyoruz. Gabriel Deck sakatlığı nedeniyle bizimle olamayacak. Şu anda final bana uzak geliyor. Bizim önce Olympiakos'u mağlup ederek finale yükselmemiz gerekiyor. Sadece bu maça odaklandık. En başta söylediğim gibi favori kelimesi sadece basketbolseverlerin kullanabileceği bir kelime. Biz burada Dörtlü Final deneyiminin nasıl bir şey olduğunu biliyoruz ve burada 'Diğerlerine göre daha iyiyiz.' yanılgısına düşmek, en aptalca yanılgı olur. Spor bazen size öyle dersler verir ki... Kulübüme de bunu her zaman anlatmaya çalışıyorum. Her zaman en iyisini yapmamız lazım. Bizde bu ruh var, bunu sahaya yansıtacağız."

Chus Mateo ile birlikte basın toplantısında konuşan Real Madridli oyuncu Walter Tavares de çok iyi ve bu kupayı daha önce kazanmış takımlarla mücadele edeceklerini vurguladı.

Her takımın önemli oyunculara sahip olduğunu ifade eden Tavares, "Amacımız geçen yıl olduğu gibi yine şampiyon olmak. Hocanın da söylediği gibi biz geçmişe değil geleceğe odaklanıyoruz. Yarın kazanmamız gereken bir maç var. Kimse bizi dün yaptıklarımızla hatırlamayacak, yapacaklarımızla hatırlayacak. Her takımın şansı var. Yarınki maça odaklandık. Biz Real Madrid olarak kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.