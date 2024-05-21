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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması tahmin ediliyor.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 4 Haziran'da toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

Karahan, göreve başlamasının ardından Meclis'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) Başkanı Fatih Karahan , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 4 Haziran'da sunum yapacak.

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