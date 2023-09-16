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Mersin 'de, 13 Eylül'de terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik soruşturma kapsamında 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu DEAŞ zanlısı S.K. ile PKK/KCK zanlıları L.O. ve R.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, FETÖ zanlısı A.F.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli'de 84 okul servisi şoförüne 177 bin lira ceza verildi

Kocaeli'de 84 okul servisi şoförüne 177 bin lira ceza verildi

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütleri nin finans kaynaklarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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