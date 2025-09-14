Barış Alper Yılmaz... Galatasaray'ın olmazsa olmazı, Okan hocanın prensi. Transfer dönemi bitmeden önce, ortalık yangın yeriyken "Barış Alper cephesi - Galatasaray denkleminde yaşananları geçtiğimiz 2 yıldan itibaren alıp son 1 ayı final sezonu olmak üzere Netflix’e satsanız 1 oyuncunun maaşını çıkarırsınız net" diye bir tweet atmıştım, onun üstüne daha da eklemeler oldu bu 1 haftada. Barış'ın Suudi Arabistan defteri geçtiğimiz salı günü bu dönem adına tamamen kapanmış ve Barış, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamıştı. Bu açıklama çoğu kişiyi tatmin etmedi bu arada, çünkü öyle herkesin beklediği gibi bir özür gelmemişti. Süreç boyunca söylediğim şey, bu süreçte oyuncunun haklı olduğu konular olduğuydu, tabii yanlış yönetim süreciyle haksızlığa doğru çevirdiler bir kısmını. Barış Alper haklı olduğu sebeplerden ötürü öyle eğilip bükülmemiş, taraftara ve hocasına karşı sorumluluğunu bilerek bir açıklama yapmıştı. Eyüpspor maçıyla birlikte kadroya geri döndü Barış, normalde ilk 11'de olacaktı ancak Mauro Icardi formayı istedi mi alır biliyorsunuz, son taktik idmanla birlikte formayı aldı ve ilk 11 başladı Icardi. Aslında böylesi daha da iyi oldu Barış için, 57. dakikada oyuna giren yıldız futbolcu, kısır giden maçı resmen yeniden hareketlendirdi ve takımının hücumdaki en güçlü silahı oldu. Önemli olan Barış Alper'in ne kadar istekli olarak döneceğiydi bunu hepimiz biliyoruz, ayrılmayı kafaya taktığında 'dikiş tutmaz, Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda en yüksek fiyata gitsin' diyenlerden biri de benim ama Barış'ın dönüşü muhteşem oldu, arka arkaya girdiği pozisyonlarla Eyüp'ü zorladı, bir de Yunus'a asist yaptı. Güzel oyunu, yaptığı asist sonrası Yunus'la birlikte tribünlere gidip Metin Oktay selamı vermesi, bunlar buzları tamamen eritti, maçtan önce de tribünlerle arasında etkileşim olmuştu zaten. Bir de o son dakikalarda kendi denemek yerine Ahmed'e pası verip asist yapsa efsane olacaktı ancak onu da anlıyorum kendini daha da kanıtlamak istedi böyle bir maçta. Barış Alper'in geri dönüşü ve sahaya nasıl odaklanacağı en çok merak ettiğim konuydu bu dönem adına çünkü hem ligde hem de özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ona çok ihtiyacınız var gördüğünüz gibi. O, yaptığı açıklamayla değil, futboluyla camiayla 'Barış'tı, ilerleyen dönemlerde neler yaşanır orasına da artık o dönemler geldiği zaman bakarız. Ayrıca maçtan sonra yaptığı paylaşım da çok güzeldi, tribünlere karşı olan fotoğrafına 'Siz mutlu, ben mutlu' yazan Barış Alper, gönülleri bir kez daha fethetti...