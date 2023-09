İSTANBUL (AA) - Migros, MİGET’te eğitimli kasaplar tarafından hazırlanan ürünleriyle 10 yıldır Türkiye’yi etin iyisiyle buluşturmaya devam ediyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros Kasap Okulu’ndan mezun kasapların elinden çıkan ürünler, Migros’un uzman veteriner hekim kadrosu ve gıda mühendislerince denetleniyor, soğuk zinciri kırılmadan, taptaze olarak çiftlikten sofralara ulaştırılıyor. Tüketicilerin damak zevkine uygun birçok farklı çeşidi bulunan et, kıyma ve köfteler, yüzde 100 Migros güvencesiyle satışa sunuluyor.

Migros, et ürünleri için belirlenen mağazalarında hayatı kolaylaştıran hizmetler de sunuyor. Uzun süreli pişirme gerektiren tandır gibi geleneksel ürünler, mağazadaki özel fırınlarda pişiriliyor. Diğer et çeşitleri için pişirme hizmeti ücretsiz veriyor. Talep olduğunda Migros kasapları soslu, sebzeli, karışık otlu, şinitzel gibi kaplamalı ürünleri reyonlarda hazırlıyor. Ayrıca pişmiş-sıcak ürünler için ısıyı muhafaza eden ve eve güvenle taşımayı sağlayan hijyenik paketleme yapıyor.

Türkiye’nin en büyük “iyi et” merkezine sahip olan Migros’un, engin deneyimini ve et konusundaki uzmanlığını aktardığı Uzman Kasap ürün ailesinde kıyma, kuşbaşı ve köfte çeşitleri gibi temel ürünlerin yanı sıra dondurulmuş ürünler ve sakatatlar da yer alıyor.

Aracı olmadan direkt MİGET’te işlenerek raflara taşınan Uzman Kasap ürünleri, pratik ve yenilikçi çeşitleriyle tercih ediliyor. MİGET Taze Et Üretim İşletmesi’nde hazırlanan ürünlerin en güvenli şekilde müşterilere ulaştırılması amacıyla dünyada kullanılan ileri üretim ve paketleme teknolojilerine yatırım yapılıyor.

20 bin metrekarelik bir alanda 70 bin ton et üretim kapasitesine sahip olan MİGET, 3 bin eğitimli kasabı ile Türkiye’nin en büyük kasap ordusunu bünyesinde bulunduruyor. Et ürünleri, çiftlikten sofralara ulaşana kadarki tüm süreç, uzman veteriner hekimler, gıda mühendisleri, zooteknistler ve gıda teknikerlerinin denetiminde ilerliyor. Ürünler toplam 220 ayrı kalite kontrol noktasından geçiriliyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye perakende sektöründe bir ilke daha imza atarak, TÜRKAK akredite kuruluşlar listesine giren Migros’un İzmir’de bulunan Taze Et Üretim Tesisi, uluslararası onaya sahip analiz laboratuvarı olan ilk perakende şirketi olmuştu.

Migros müşterileri, Migros Uzman Kasap resmî web sitesinde ete dair merak edilen tüm bilgilere ulaşılabiliyor. Uzman Kasap ürünleri, aynı zamanda müşterilerin hammadde kaynağı, kullanılan baharat, ambalaj malzemeleri, saklama koşulları gibi tüm bilgilere ulaşabildiği İzlenebilirlik Sistemi’ne tabi. Satın alınan ambalaj üzerindeki etikette yer alan parti numarası ve son kullanım tarihi bilgileri gibi tüm bilgilere bu sistem dahilinde ulaşım sağlanabiliyor.

Migros, mağazalarındaki ve MİGET’teki kasap ihtiyacına sürdürülebilir bir çözüm sunmak amacıyla yürüttüğü Kasap Yetiştirme Programı ile ise Learning Ödüllerinde 'Yılın Çalışan Gelişimi Programı' kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü.

Üretim tesisinde kadın istihdamını arttırmayı da temel amaçlarından biri haline getiren Migros, aynı zamanda, kasap yetiştirme programı kapsamında tesiste üretim hattında görev alan kadın kasap istihdamını da artırıyor. Sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek üzere enerji ve plastik kullanımının azaltılmasını destekleyen Migros’un, MİGET tesisine yaptığı GES yatırımları sayesinde ise gerekli enerji yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediliyor.