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Organizasyonda bu yıl ilk sezonunu geçiren Deniz Öncü, 27 Nisan Cumartesi günü sıralama yarışlarında, 28 Nisan Pazar günü de TSİ 13.15'te 21 turluk yarışta mücadele edecek.

Deniz Öncü , Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği şampiyonanın İspanya ayağında Red Bull KTM Ajo takımıyla yarın serbest antrenmanlara katılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Moto2 Şampiyonası 'nın 4. ayak yarışı, hafta sonu Jerez-Angel Nieto Pisti'nde düzenlenecek.

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