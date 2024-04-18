Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli motosiklet yarışlarından Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda (WSSP) sezonun üçüncü ayağı TT Assen Pisti'nde yapılacak.

TMF Milli takımlar kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Mert Konuk Hollanda'da yarışacak.

Bu sezon İspanya'daki yarışta BMW takımına ilk galibiyetini kazandıran Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da yarın serbest antrenmanlara katılacak. Toprak, 20 Nisan Cumartesi günü TSİ 15.00'te ise hafta sonunun ilk yarışında, 21 Nisan Pazar günü de TSİ 12.00'de superpole yarışında, aynı gün TSİ 15.00'te de hafta sonunun ikinci yarışında gaza basacak.

Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü ve Mert Konuk da TT Assen Pisti'nde boy gösterecek

Ay-yıldızlı motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın üçüncü ayağı da yarın serbest antrenmanlar ve superpole yarışıyla TT Assen Pisti'nde başlayacak.

Bahattin Sofuoğlu MV Agusta Reparto Corse takımıyla, Can Öncü ise Kawasaki Puccetti takımıyla Assen şehrinde 20 Nisan Cumartesi günü TSİ 16.15'te hafta sonunun ilk yarışında, 21 Nisan Pazar günü de TSİ 16.15'te hafta sonunun ikinci yarışında podyuma çıkmak için mücadele edecek.

Be sezon FIM R3 Blu Cru Dünya Kupası'nda yarışmaya devam eden ay-yıldızlı sporculardan Mert Konuk da TT Assen Pisti'nde Türkiye'yi temsil edecek. Mert Konuk, Assen şehrinde yarın serbest antrenmanlara ve superpole yarışına katılacak. Ardından Mert Konuk, 20 Nisan Cumartesi günü ve 21 Nisan Pazar günü TSİ 12.50'de iki farklı yarışta start alacak.

Asrın Rodi Pak, Fransa'da Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na çıkacak

Milli motosikletçilerden Asrın Rodi Pak ise Fransa'da 2024 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Dünyanın en önemli dayanıklılık yarışı olan Le Mans 24 Saat Dayanıklılık Yarışı 20-21 Nisan tarihlerinde Fransa'nın Le Mans kentinde yapılacak.

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda yer alan tek Türk sporcu Asrın Rodi Pak, Bugatti Pisti'nde düzenlenecek 24 saat yarışında Slider Endurance takımıyla Superstock kategorisinde mücadele edecek.

Asrın Rodi, bugün öğleden önce serbest antrenmanlara, öğleden sonra da sıralama antrenmanına katılacak. Asrın Rodi, Fransa'da yarını sıralama antrenmanları ile geçirecek ve ardından 20 Nisan Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak 24 Saat Dayanıklılık Yarışı, 21 Nisan Pazar günü TSİ 16.00'da tamamlanacak.

Bulgaristan'da motokros şampiyonalarında 18 Türk sporcu yarışacak

Öte yandan Avrupa 65 ve 85 cc ile BMU Avrupa Motokros Şampiyonaları da 20-21 Nisan tarihlerinde Bulgaristan'da gerçekleştirilecek.

Sevlievo şehrinde düzenlenecek Avrupa 65 ve 85 cc şampiyonasında ay-yıldızlı sporculardan Efe Okur, Hasan Hüseyin Baş ve Aydın Cem Haliloğlu gençler sınıfında piste çıkacak.

Aynı kentte yapılacak BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda ise Berat Şenkalaycı, Aslan Osmanpaşaoğlu, Mert Akkafa, Alparslan Davran, Ali Akkafa, Kerem Yılmaz, Çağan Ergül, Mehmet Emin Hıd, Emircan Şenkalaycı, Yiğit Ali Selek, Efe Kemal Hıd, Murat Başterzi, Şakir Şenkalaycı, Galip Alp Baysan ve Volkan Özgür kendi sınıflarında kupa mücadelesi verecek.