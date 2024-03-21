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Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Dünya Kupası'nda altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'nı okutan Nazmiye Muratlı'yı ve antrenörlerini tebrik etti.

Ay-yıldızlı sporcu, bu sonuçlarla 2024 Paris Paralimpik Oyunları 'na katılma hakkı elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Şarm El-Şeyh şehrinde 34 ülkeden 245 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Para Powerlifting Dünya Kupası'nın ilk günü akşam seansında kadınlar 45 kiloda milli sporcu Nazmiye Muratlı , 100 kiloluk kaldırışıyla altın madalya Kazandı.

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