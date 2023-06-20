DENİZLİ- Öğrencilerden Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş’a anlamlı hediye. 24 Mayıs İlkokulu Okul Müdürü Osman Hayta, sınıf öğretmeni Fatma Öztürk ve "Küçük Şairlerin Kaleminden" şiir kitabı yazarları olan öğrenciler Belediye Başkanı Özbaş’ı makamında ziyaret etti.

“KÜÇÜK ŞAİRLERİN KALEMİNDEN” ŞİİR KİTABI

Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırma, kelime dağarcıklarını zenginleştirme amacıyla ders içi başlatılan şiir kitabı etkinliği bir yılın sonunda tamamlandı. Sınıf öğretmeni Fatma Öztürk’ün kontrolünde tamamlanan şiir kitabında Ada Tire, Ali Miraç Karakaya, Beril Arslan, Elif Ayvaz, Hanife Ece Avcıuçarcı, Hüseyin Erkam Tanrıverdi, Leyla Sinem Serban, Mine Asrın Demirdöven, Sena Sarı, Tamer Utku İncebey hayal güçlerinin ortaya çıkardığı şiirlere yer verdi.

Şairler “Küçük Şairlerin Kaleminden” isimli kitabını imzalayarak Başkan Özbaş’a hediye etti.

“DERYAYA DÜŞEN DAMLALAR” HİKÂYE KİTABI

İkinci ziyareti ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, Şube Müdürü Mine Fildağlı, Gazi Ortaokulu Müdürü Özcan Aslan ve Türkçe Öğretmeni Mustafa Akyıldız ile Deryaya Düşen Damlalar kitabı yazarı 16 öğrenci yaptı.

Deryaya Düşen Damlalar kitabı, bir yıl önce Türkçe öğretmeni Mustafa Akyıldız’ın yazarlık eğitiminde seçtiği 16 öğrenci tarafından kaleme alındı. Kitap çalışmasında öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesi ve özgüven kazanmaları amaçlandı.

Öğrencileri tebrik eden Belediye Başkanı Özbaş, “Kocaman ve sevgi dolu yüreklerinde taşıdıkları eşsiz duyguları sözlere, dizelere, şiirlere aktaran 24 Mayıs İlkokulu 4/E sınıfı öğrencilerimizi ve Gazi Ortaokulu öğrencilerimizi, öğretmenleriyle birlikte misafir ettik. Küçük yaşta başlayan edebiyat sevgilerini, şairlik, yazarlık yeteneklerini "Küçük Şairlerin Kaleminden" ve "Deryaya Düşen Damlalar" kitapları ile taçlandıran yavrularımızı tebrik ediyorum. Çocuklarımızı sanata yönlendiren, destek veren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Özbaş, ziyaretler sonunda minik yazarlara hediye takdim ederek tebrik etti.

HABER: METE YILMAZ