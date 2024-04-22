Kulübün açıklamasına göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra pas çalışması yaptı.

Başkent ekibi, antrenmanın ikinci bölümünde ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

MKE Ankaragücü'nde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Alper Uludağ bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Kaynak: AA