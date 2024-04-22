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MKE Ankaragücü 'nde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı devam eden Alper Uludağ bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Başkent ekibi, antrenmanın ikinci bölümünde ise teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra pas çalışması yaptı.

Ankaragücü ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında golsüz berabere kaldı

Ankaragücü ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında golsüz berabere kaldı

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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