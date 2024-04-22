Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.
Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-0
İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2
TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-2
Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1
Mondihome Kayserispor-Trabzonspor: 1-2
RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: 2-0
Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: 2-1
Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1
Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-0
EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe: 2-2
34. haftanın programı
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta 26 Nisan Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbide karşılaşacağı haftanın müsabaka programı şu şekilde:
26 Nisan Cuma:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
28 Nisan Pazar:
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)
16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)
19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
29 Nisan Pazartesi:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)