Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ankaragücü ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında golsüz berabere kaldı

Ankaragücü ile Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında golsüz berabere kaldı

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın derbide karşılaşacağı haftanın müsabaka programı şu şekilde:

Süper Lig 'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında haftaya lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde başlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların kazandığı haftada rakibinin 4 puan gerisine düştü.

Ligde haftanın kapanış maçında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.