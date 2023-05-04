İstanbul

Dernek açıklamasına göre, MÜSİAD 27. Olağan Genel Kurulu, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından MÜSİAD üyeleri, iş dünyası ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Genel kurulun ardından MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı liderliğinde yeni yönetim kurulu belirlenirken, MÜSİAD Genel Sekreterliği'nde de bayrak değişimi yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın 2021-2023 dönemi içerisinde düzenlenen etkinlikler ve hayata geçirilen projeler ile sosyal ve ekonomik hayata dokunduğunu ifade etti.

Ulusal ve uluslararası çalışmalar ile üreten ve güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Asmalı, deprem felaketine ilişkin, "Allah'a hamdolsun, devletimizle ve milletimizle bir ve beraberce çalışarak yaralarımızı sarıyoruz. Allah'ın izniyle, deprem bölgesine yönelik çalışmalarımız, netice alıncaya kadar kararlılıkla devam edecek. Bu büyük felaketten, daha da büyüyerek, iyileşerek ve güçlenerek çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Asmalı, Türkiye'nin salgın dönemi başta olmak üzere, Milli Teknoloji Hamlesi ve birçok alanda uyguladığı politikalar ile öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"TOGG, TCG Anadolu, İMECE, Kızılelma, Hürjet, Atak 2, MMU, Altay gibi projeler büyük bir gurur kaynağı. Allah'a hamdolsun, mega projelerle taçlanarak girilen Türkiye Yüzyılı'nda artık kendi savaş gemisini, savaş uçağını ve tankını imal eden, rüzgârdan ve güneşten elektrik üreten, kendi elektrikli otomobilini, kendi uydusunu ve nükleer enerjisini üreten bir Türkiye var. Türkiye'nin yeni yüzyılında 'istiklal ve istikbalimizin', 'köklerimize ve göklerimize', 'aslımıza ve neslimize' sahip çıkmaktan geçtiği bilinciyle hareket edeceğiz. İnanıyoruz ki yeni yüzyılın kodlarını Türkiye'nin girişimci ve cesur gençleri yazacak.

Türkiye, yeni bir şahlanış döneminin eşiğinde. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bir ve beraber olarak, kenetlenerek yeni bir şahlanış dönemini başlatma ve Türkiye Yüzyılı'nda rüyalarımızı gerçekleştirmeye devam etme vaktidir. Bu noktada en ufak bir tereddüdümüz yoktur. Bir ve beraber olarak, milletçe kenetlenerek, Türkiye Yüzyılı'na güçlü, kararlı ve ihtişamlı bir başlangıç yapacağımıza inanıyoruz. MÜSİAD ailesi olarak 33 yıldır bu inançla daima hakkın, hakikatin, istikrarın ve milli iradenin yanında olduk. Şimdi de aynı noktadayız, duruşumuz nettir."

MÜSİAD yönetiminde bayrak değişimi

Açıklamaya göre, MÜSİAD 27. Olağan Genel Kurulu çerçevesinde Soner Meşe, Gökhan Yetkin, Mehmet Develioğlu, Tevfik Dönmez, Mustafa Çalışkan, Hıfsi Soydemir, Halit Kerim, Osman Özdemir, Faruk İbrahim Özbek, Mehmet Şahin, Ali Gökhan Er, Halil Köklü, Mazlum Engin Akdağ, Dr. Faruk Sarı, Yunus Furkan Akbal, Ahmet Yüksel, Yasin Emre Ertemel, Bekir Sami Nalbantoğlu, Süleyman Tarakçı ve Abdülkadir Sıcakyüz görevini devretti.

Genel Kurul kapsamında görevini devreden Mehmet Develioğlu ve Bekir Sami Nalbantoğlu, MÜSİAD Disiplin Kurulu Üyeliği, MÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Cihad Terzioğlu ise MÜSİAD Yurtiçi Teşkilatlanma, Üye Kabul ve Üye İlişkileri Komisyonu Başkanlığı görevine seçildi.

Genel Kurul neticesinde Derneğin MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı liderliğinde şekillenen yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulları asil üyeleri ise şu şekilde:

"Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, Genel Başkan Yardımcısı Abdülsamet Temel, Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir, Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan, Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uzun, Sektör Kurulları ve Fuar Forum Komisyonu Başkanı Erkan Gül, Sektör Kurulları ve Fuar Forum Komisyonu Başkan Yardımcısı Faruk Güzeldere, Sektör Kurulları ve Fuar Forum Komisyonu Başkan Yardımcısı Murat Altuğ Karataş, Yurtiçi Teşkilatlanma, Üye Kabul ve Üye İlişkileri Komisyonu Başkanı Dr. Cihad Terzioğlu, Yurtiçi Teşkilatlanma, Üye Kabul ve Üye İlişkileri Komisyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Aktaş, Yurtiçi Teşkilatlanma, Üye Kabul ve Üye İlişkileri Komisyonu Başkan Yardımcısı Yunus Kartal, Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyon Başkanı Selim Sar, Diplomatik İlişkiler Komisyon Başkanı Osman Nuri Önügören, Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Fahrettin Oylum, Kurumsal İlişkiler ve İletişim Komisyonu Başkanı Tahir Tuluk, İdari İşler, İnsan Kıymetleri, Bütçe ve Mali İşler Komisyonu Başkanı Selim Başdemir, Strateji ve Ar-Ge Komisyonu Başkanı Ünsal Sözbir, Eğitim, Kültür, Yayınlar Komisyonu Başkanı Dr. Savaş Yılmaz, Sanayi Üretimi ve Politikaları Komisyonu Başkanı Abdullah Eriş, MÜSİAD Ticaret Ofisi (MTO) Başkanı Abdullah Bozatlı, İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Ahmet Cihaner, Gençlik Kurulu (Genç MÜSİAD) Başkanı Cahit İslam Ertemel, MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar.

Denetleme Kurulu Üyeleri: Yusuf Cevahir, Mehmet Zeki Kaldırım, Ergün Kont.

Disiplin Kurulu Üyeleri: Mehmet Develioğlu, Mehmet Şahin, Bekir Sami Nalbantoğlu."

MÜSİAD Genel Sekreterliği'nde değişim

MÜSİAD 27. Olağan Genel Kurulu sonrası MÜSİAD Yurtiçi Teşkilatlanma, Üye Kabul ve Üye İlişkileri Komisyonu Başkanlığı görevine seçilen Dr. Cihad Terzioğlu'nun yerine MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akif Altan atandı.

MÜSİAD Özel Kalem Müdürü Olcay Karahan, MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanırken, MÜSİAD Özel Kalem Müdürlüğü görevine Selçuk Şenel getirildi.

Yapılan değişiklikler ile yeni dönemde görev yapacak profesyonel yönetim şu şekilde:

"Genel Sekreter Mehmet Akif Altan, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Abalı, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakmak, Genel Sekreter Yardımcısı Olcay Karahan, Özel Kalem Müdürü Selçuk Şenel."

Öte yandan MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı 4. Olağan Genel Kurulu kapsamında MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı Ömer Faruk Akbal görevini MÜSİAD Invest'in önceki dönem başkanı Muhammet Ali Özeken'e devretti.

AA