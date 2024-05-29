Sarı-kırmızılı takıma 2011 yazında Lazio'dan gelen Muslera, Galatasaray'da geçirdiği 13 sezonda 7 Süper Lig kupası kazandı. Uruguaylı file bekçisi, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2017-18, 2018-19, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarındaki şampiyonluklarıyla Süper Lig kupasını en fazla kazanan kaleci ünvanını tek başına elde etti.

Trabzonspor'un efsane kalecisi ve Türk futbolun en önemli teknik adamlarından Şenol Güneş, öncesinde Süper Lig kupasını en fazla kazanan kaleci unvanını 6 şampiyonlukla elinde bulunduruyordu. Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğuyla Güneş'i yakalayan Muslera, bu sezon ise rekoru kırmayı başardı.

Bu sezon kendi rekorunu geliştirdi

Tecrübeli kaleci Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasında kendisine ait olan Galatasaray'da bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu geliştirdi.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak sarı-kırmızılıların efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'a ait rekoru ele geçirmişti.

Muslera, bu sezon 37 lig müsabakanın 17'sinde rakiplerine gol izni vermedi ve kendi rekorunu bir adım daha ileri taşıdı.

Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Galatasaray kariyeri boyunca 5 başkan ve 9 teknik direktör gördü

Fernando Muslera, Galatasaray'da geçirdiği 13 sezon boyunca toplam 5 başkan ve 9 teknik direktör gördü.

Ünal Aysal'ın başkanlık yaptığı dönemde Galatasaray'a transfer edilen Muslera, Duygun Yarsuvat, Mustafa Cengiz, Burak Elmas ve Dursun Özbek'le çalışma fırsatı buldu.

Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle sarı-kırmızılıların kadrosuna dahil olan Uruguaylı file bekçisi, sonrasında Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink, Igor Tudor, Domenec Torrent ve Okan Buruk'un da takımında yer aldı.

Süper Lig'de en fazla çıkan maça çıkan yabancı oyuncu

Fernando Muslera, Süper Lig'de en fazla maç oynayan yabancı oyuncu unvanına sahip.

Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı takımda toplamda 409 lig (6'sı Süper Final) müsabakasında forma giydi.

Süper Lig'de en fazla forma giyen Muslera'yı 378 maçla Trabzonsporlu Edin Visca ve 335 maçla eski Fenerbahçeli Gökçek Vederson takip ediyor.

508 maçın 182'sinde kalesini gole kapadı

Fernando Muslera, Galatasaray'da görev aldığı 508 maçta 539 gol yedi.

Söz konusu maçların 182'sinde kalesini gole kapatan Uruguaylı file bekçisi, 326 karşılaşmada ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı.

Muslera'ya, Galatasaray'da görev yaptığı müsabakalarda üç kez kırmızı, 54 kez de sarı kart gösterildi.