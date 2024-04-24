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Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti

Milwaukee Bucks'ı 125-108 mağlup eden Indiana Pacers, seriyi 1-1 yaptı.

Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı 96-93 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Timberwolves'ta Jaden McDaniels 25 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, Mike Conley 18 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Rudy Gobert 18 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, Anthony Edwards 15 sayı, 8 asist, 5 ribauntla mücadele etti.

NBA play-off 'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı üçüncü sırada tamamlayan Timberwolves, altıncı sıradan play-off bileti alan Suns'a karşı çıktığı serinin ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

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