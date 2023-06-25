BURSA- Nilüfer Belediyesi Ataevler, Çamlıca ve Altınşehir’de pazar yerlerini yenileyerek bölgelerdeki vatandaşlara hem modern ortamda hizmet sunacak, hem de Pazar alanlarına birden fazla işlev kazandırarak bölgenin birçok ihtiyaca cevap verecek. Bu amaçla Çamlıca, Ataevler ve Altınşehir mahallelerindeki pazar alanları ihtiyaca uygun yeni projelerle yeniden inşa ediliyor.

Nilüfer Belediyesi’nin Ataevler Mahallesi’ne kazandıracağı ve bünyesinde muhtarlık, bölgesel otopark, kapalı pazaryeri ve sosyal alanları barındıran Ataevler Yaşam Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor. 5 bin 416 metrekare taban alanına sahip projede yaklaşık 200 araçlık otopark yapılacak. 4 bin 400 metrekarelik pazaryeri bulunan projede, ticaret alanları da yer alacak.

Nilüfer Belediyesi’nin hayata geçireceği modern pazaryeri projelerinden biri de Çamlıca Mahallesi’nde hayat buluyor. Ocak ayında çalışmalarına başlanan Çamlıca Kapalı Pazar Alanı, toplam 2 bin metrekare kapalı alana ve bin 741 metrekare açık alana sahip. Modern ve çok amaçlı hizmet vermesi planlanan proje kapsamında bölgeye bir de meydan kazandırılacak. Pazar alanının terası meydan olarak düzenlenerek bölgede örnek bir çalışmaya imza atılacak. Proje bünyesindeki kapalı alanın içinde ayrıca Çamlıca Mahalle Muhtarlığı ve Mahalle İletişim Merkezi’nin yanı sıra tuvaletler, bebek bakım odası, çay ocağı, zabıta ofisi yeralacak. Proje kapsamında bölgede hizmet veren PTT ofisine de bir yer ayrılacak. Modern ve kullanışla hale gelecek olan Çamlıca Kapalı Pazar Alanı, pazarın olmadığı günlerde de otopark olarak bölgeye hizmet verecek. Kapalı pazar alanının üst teras kısmına ise bin 741 metre kare açık alanda meydan düzenlemesi yapılacak. Çamlıca Mahallesi’ne yeni bir çehre kazandıracak projenin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi’nin bir diğer pazar yeri projesi de Altınşehir Mahallesi’nde hayata geçiriliyor. Bölgede 2 bin 10 metrekarelik bir alanda uzun süredir hizmet veren pazar alanının üzeri kapatılarak daha modern bir yapıya kavuşturuluyor. Çelik konstrüksiyon üzeri asma germe membran sistemi ile kapatılacak olan pazar alanında çalışmaların yüzde 40’ı tamamlandı. Taban ızgara döşeme çalışmaları devam eden pazaryerinde önümüzdeki günlerde zemin asfalt ve çatı kapatma çalışmalarına başlanacak.

HABER: BÜLENT ÇAMCI