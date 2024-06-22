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Makaralı yay karışık takımda da Kazakistan altın, Büyük Britanya gümüş, İtalya bronz madalya aldı.

Makaralı yay erkekler takımd a, İtalya birinci, Türkiye ikinci, Fransa üçüncü, kadınlar takımda ise Hindistan birinci, Estonya ikinci, Büyük Britanya üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Elisa Roner (İtalya) altın, Meeri-Marita Paas (Estonya) gümüş, Ella Gibson (Büyük Britanya) bronz madalya elde etti.

Kupanın beşinci gününde, makaralı yay kategorisinde erkekler ve kadınlarda hem bireysel hem de takım finalleri yapıldı.

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