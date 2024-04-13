Beşiktaş'ın büyüklüğünü bilmeyen teknik direktörün isminin büyük olması hiçbir şeyi değiştirmez!

Beşiktaş için tehlike çanları değil umut çanları çalıyor!

En kötü karar bile kararsızlıktan iyiyken Beşiktaş'ta ne alınan karar uygulanıyor ne de işe yarar bir karar alınıyor?

Aboubakar, Ghezzal dediğimiz oyuncular sorunluysa neden kurtarıcı olarak sahaya sürülür?

Musrati bu takıma oyunu yönetmesi ve pas trafiğini yapması için alındıysa yedek kulübesinde neden oturtulur?

Bugün Beşiktaş, Samsunspor karşısında beraberlik aldıysa tamamen rakibinin hatalarından dolayıdır. Santos'un yönettiği Beşiktaş'ın herhangi bir rakibini yenecek mental gücü yok!

Beşiktaş gibi bir büyük takım kendi sahasında hangi takımla oynarsa oynasın maçı SIFIR kornerle bitiremez!

Sayın başkan, geçtiğimiz hafta hem futbolculara hem de teknik heyete üst perdeden uyarıları yapmasına rağmen ortada istenen bir sonuç veya istenen sonuç için bir umut yoksa beklemenin anlamı yok!

Öyle bir takım oldu ki ne öne geçince skoru koruyabiliyor ne geriye düşünce reaksiyon gösterebiliyor! İçi boş ve ligin en kötü takımı haline geldikten sonra radikal kararlar alınmıyorsa ne zaman alınacak?

4,5 ay futbol oynamayan Chamberlain'den bir katkı beklemek hangi aklın ürünüdür?

Futbolun patronu olarak camiaya ilan edilen Samet Aybaba, gelinen bu durum için ne söyleyecek? Quaresma sorularına cevap verirken Santos sorunları için neden medya karşısına çıkmıyor?

Musrati ve Muci için 25 milyon euro verilmişken oynatmamak ne demek?

Santos ile Türkiye Kupası’nı kazanacağını düşünen bir yönetimimiz varsa vay halimize!

Saha dışında takdire şayan işler yapan bir yönetime Santos gibi Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olmayan bir hocanın yakışmadığını söylemek yanlış olmasa gerek!

Olmayacak duaya amin, Beşiktaş'ın hocasına Santos denmez!...