ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Lloyd Austin, ABD Kongresi'nin Ukrayna için yeni finansmanı henüz onaylamamasına rağmen, ABD'nin Ukrayna'ya Rus saldırganlığına karşı mücadele etmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlama konusunda kararlı olduğunu söyledi.

“ABD, Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyecek. Bu koalisyon Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyecek ve özgür dünya da Ukrayna'nın başarısız olmasına izin vermeyecek” dedi Austin, bu ay Almanya'da düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına katıldı.

Austin'in, Aralık ayı sonlarında prostat kanserini tedavi etmek için yapılan ameliyattan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta hastaneye kaldırılmasından bu yana ilk uluslararası seyahati. Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG), Ukrayna çabalarını koordine etmek için 50'den fazla ülkeden yetkilileri bir araya getiriyor.





ABD, Rusya'nın Şubat 2022'deki işgalinden bu yana Ukrayna'ya güvenlik yardımı olarak yaklaşık 44 milyar dolar katkıda bulundu; müttefikleri ve ortakları da bu zaman çerçevesinde 44 milyar dolardan fazla taahhütte bulundu. Ancak ABD ordusunun Ukrayna'ya gönderdiği silah stoklarını yenilemek için kongre tarafından onaylanmış fonları tükendi ve Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi'ndeki liderlik şu ana kadar Ukrayna'ya yeni yardımın oylamaya sunulmasını reddetti.



UDCG öncesinde isminin açıklanmaması koşuluyla gazetecilere konuşan üst düzey bir savunma yetkilisine göre, "Müttefiklerimizin ABD desteğinin eksikliğini telafi etmek için güçlerini gerçekten birleştirmelerinin bir yolu yok."





ABD ordusunun Ukrayna'ya ayırdığı fonun dışında, Savunma Bakanlığı'nın da Ukrayna'ya askeri destek sağlama çabaları nedeniyle finansman açığı var ve bu rakam Kongre'den ek fon alınmaksızın mali yılın sonuna kadar en az 12 milyar dolara ulaşacak. Pentagon daha önce, Ukrayna'ya gönderilmiş olanların yerine geçecek ABD askeri silahları için yaklaşık 10 milyar dolarlık bir finansman açığı olduğunu kabul etmişti.



Albay Martin O', silah ikmalindeki 10 milyar dolarlık kıtlığın yanı sıra, Ukraynalıların eğitimi ve diğer Ukrayna destek misyonu ihtiyaçlarını cebinden karşılamaya devam eden ABD Avrupa ve Afrika Ordusu şu anda bütçesini yaklaşık 500 milyon dolar aştı.

ABD, Ukrayna’ya yardıma devam ediyor



Geçen hafta ABD, Ukrayna'ya Aralık sonundan bu yana ilk yeni askeri yardım turunu duyurdu; bu, savunma yetkililerinin ABD Ordusunun satın alma tasarrufları yoluyla mümkün olan "geçici" bir paket olarak adlandırdığı şeydi.

Değeri 300 milyon dolara kadar çıkan askeri yardım paketi, Ukrayna'ya anında hava savunma, topçu ve tanksavar yeteneklerinin yanı sıra HIMARS roketatarları ve 155 mm topçu mermileri için daha fazla mühimmat sağlayacak. Ancak yetkililer, başka bir olağanüstü yardım paketinin üretilmesi için gelecekte satın alma tasarruflarının olup olmayacağının belirsiz olduğunu açıkladı.