Eskisehir

Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tedavi sürecinde hayati tehlikeyi atlatan Alço, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Sanatçının eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da Nuri Alço'ya kalp pili takılacağını belirterek, "Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az." ifadesini kullandı.

Önceki yıllarda baypas ve kalp kapağı operasyonu geçiren Nuri Alço, Ramazan Bayramı öncesinde geldiği memleketi Eskişehir'de 6 Nisan'da rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılmış, 7 Nisan'da Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.