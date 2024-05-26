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33. dakikada konuk takım öne geçti. Max Gradel'in soldan ortaladığı meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Ogün'e geldi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1

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