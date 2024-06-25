Renkli kişiliği ve şarkılarıyla tanınan Kobra Murat, biriktirdiği paraları açıklamasıyla da sık sık gündeme geliyordu. Peruksuz sahneye çıkmayan ünlü şarkıcı, uzun süredir protez saç bandı kullanımı nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Saçkıran Hastalığı İddiaları

Kobra Murat'ın saçkıran hastalığına yakalandığı söylentileri ortaya çıktı. Onur Akay, Kobra Murat'a geçmiş olsun dileklerini iletmek için aradığını ve konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Murat, saçkıran olmadığını, uzun yıllardır protez saç kullandığını ve son dönemde protez saç için kullanılan bantlardan dolayı kafasında enfeksiyon oluştuğunu söyledi."

Doktor yasakladı

Kobra Murat'a doktoru, bir ay boyunca peruk takmamasını önerdi ve tedavi süreci başladı. Kobra Murat, sağlık durumunun iyi olduğunu, konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini ve herkese selamlarını iletti.