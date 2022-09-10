AK Parti'li Çelik: Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluk

ANKARA, (DHA)

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'de 9 Eylül etkinliklerindeki konuşmasına tepki gösterdi. Çelik, "Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik; kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de" dedi. (DHA)