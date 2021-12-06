Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,916.82
ALTIN
787.87
DOLAR
13.76
STERLİN
18.29
EURO
15.56
Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur istihdam edecek
Jandarma Genel Komutanlığı 60...
4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
4/B Sözleşmeli Personel Alımı...
Hitit Üniversitesi 25 Öğretim Üyesi alıyor
Hitit Üniversitesi 25 Öğretim...
Gıda ürünleri satın alınacaktır
Gıda ürünleri satın alınacaktır

Akşener: Değişimin ayak seslerini uzun zamandır söyleyenim

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Aralık 2021 Pazartesi 16:09
0 Okunma
Akşener: Değişimin ayak seslerini uzun zamandır söyleyenim

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Barolar Birliği'nde genel başkan değişimi ile ilgili, "Değişimin ayak seslerini çok uzun zamandır söyleyenim ben. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Otizm Vakfı'nı ziyaret etti. Akşener, "Hem otizmli bireylere dikkat çekmek hem de burada yapılan ve çok önemli olması gereken çalışmaları kamuoyuyla paylaşmak ve buraya dikkat çekmek; amacım sadece budur. Burada yapılan çalışmaların Türkiye'nin pek çok yerinde model olabilmesi için bugün buradayız. Benim ailemde görme engelli bireyler var. Çocukluğumdan beri o konuda neler hissedildiğini biliyorum. Bu bir duygu meselesi" diye konuştu. 

Çıkışta gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Meral Akşener, Türkiye Barolar Birliği'ndeki genel başkan değişimiyle ilgili, "Değişimin ayak seslerini çok uzun zamandır söyleyenim ben. Onun için katılıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah. İyi bir dönem olacak. Demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti, liyakati, şeffaflığı, hesap verilebilir olmayı mecbur hale getirecek bir değişim bu. Seçime gideceğiz; ister 2023 ister daha önce. O siyasi partilerin birbirleri ile olan rekabeti bu tür kavramlar üzerinden 'Ben daha iyisini yapacağım' olacak. Bunu önce tek tek siyasi partiler açısından söylüyorum sonra bu sistemde mecburuz ittifaklar üzerinden yürümeye. O ittifakların birbiriyle olan rekabeti kutuplaştırma, şuculuk, buculuk, ayrışma yerine hizmet üzerinden, proje üzerinden olacak. Bu değişiklikler, bu değişimler sürdüğü taktirde güzel, iyi olacak" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerİYİ PartiDeğişim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Erbakan: Çiftçilerimizin tüm borçlarının silinmesi gerekiyor
Fatih Erbakan: Çiftçilerimizin tüm borçlarının silinmesi gerekiyor
Bakan Çavuşoğlu: Katar’la her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Katar’la her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur hareketleri ekonominin gerçeklerine uygun değil
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur hareketleri ekonominin gerçeklerine uygun değil
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans