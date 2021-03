Akşener: İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Türkiye'nin acı gerçeklerinin bulunduğunu, milletin zorluklarla mücadele ettiğini bildirdi. Türkiye'nin, bu acı gerçekleri aşacak imkanlarının bulunduğunu söyleyen Akşener, "Türkiye'nin, her bir vatandaşını, refaha erdirecek kaynakları, zenginliği var. Bütün mesele, bu zenginliği, kimin nasıl paylaşacağı" dedi.



'İYİ PARTİ, O FEZLEKELERİN ÖNÜNÜ ARKASINI İYİCE OKUR'



Akşener, bu haftaki gündemin fezlekeler olduğunu, bu konudaki tavırlarının merak edildiğini söyledi. Akşener, "İYİ Parti'nin bu fezlekelere ne diyeceğine takmışlar. Eylemsizliğiyle meşhur küçük ortak, çıkmış kürsüye, her zamanki gibi ancak bağırıyor. Akıllarınca bu bağırmalarla, bu çağırmalarla bizi zora sokacaklar. Oysa bizim bu konuyla ilgili tavrımız o kadar net ki, arkadaşların yaptığı bu kadar tatavayı, eğlenceyle karışık bir şaşkınlıkla izliyoruz. O nedenle, arkadaşların bu şaşkınlığını gidermek adına, bir kez daha, konuyla ilgili tavrımızı açıklamak istiyorum. İYİ Parti, terörün yanında, yöresinde olmaz. İYİ Parti, hukukun yanında, adaletin peşindedir. İYİ Parti, milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere, gözü kapalı el kaldırmaz. İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İYİ Parti, o fezlekelerin önünde biri varsa, ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. Özetle İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar. Bundan kimsenin endişesi olmasın" dedi.



'HAKİKATİN YANINDA DURACAĞIZ'



Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılmasına yönelik açıklamalarını hatırlatarak, "'Yapacağım, her an yapabilirim, birazdan yapıyorum' diye ağzına sakız ettiği, malum kapatma başvurusunu, ne zaman yapacakmış, onu söylesin. Uygur kardeşlerimiz için ne düşünüyorlar, Çin zulmü için ne yapacaklar, onu açıklasın. Bu vesileyle, Çin'in, Uygur kardeşlerimize yaptıklarının 'soykırım' olarak tanınması için, meclis grubumuzun, Yüce Meclis'e vereceği öneriye, Sayın Bahçeli ve arkadaşlarının da desteğini bekliyoruz. Merak ediyorlarmış. İYİ Parti fezlekeler geldiğinde ne yapacakmış? Elbette, vatandaşı iki yumruk arasında sıkıştıran bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette, milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Elbette, siyasi şovun değil, hakkın ve hakikatin yanında duracağız. Bu kadar basit, bu kadar net" diye konuştu.