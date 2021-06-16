Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1441
ALTIN
509.919
DOLAR
8.5462
STERLİN
12.0566
EURO
10.3549
MESKİ 20 memur alımı yapacak
MESKİ 20 memur alımı...
72 adet işyeri 10 yıllığına kiraya veriliyor
72 adet işyeri 10...
Antalya'da 47 kamu konutu satışa çıkarılıyor
Antalya'da 47 kamu konutu...
27 Öğretim Üyesi Alınacak
27 Öğretim Üyesi Alınacak

Akşener: TBMM, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi Nobel'e aday göstersin

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Haziran 2021 Çarşamba 14:33
0 Okunma
Akşener: TBMM, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi Nobel'e aday göstersin

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin insanlığa çok büyük bir hizmette bulunduğunu belirterek, "İYİ Parti grubu olarak, TBMM'nin bu iki bilim insanımızı insanlığa ve bilim dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı, Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz" dedi.

İYİ Parti Lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında,

koronavirüs aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin insanlığa çok büyük bir hizmette bulunduğunu söyledi. Akşener, "Bunun yanında hocalarımızın, kanser araştırmaları konusunda da büyük ilerlemeler kaydettiklerini biliyoruz. Yani, Covid-19 salgını söz konusu olmasaydı, kanser çalışmaları nedeniyle bilim çevrelerinde, dünya çapında bir prestije sahiplerdi. İşte o nedenle bugün İYİ Parti grubu olarak, TBMM'nin bu iki bilim insanımızı insanlığa ve bilim dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı, Nobel'e aday göstermesini talep edeceğiz. Uğur Şahin ve Özlem Türeci, bizler için unutulması imkansız, Türk Milleti'nin ebediyen gururla anacağı vefalı evlatlarıdır. Bu önemli talebimize, Meclis'teki tüm partilerin desteğini bekliyoruz" dedi.

'HESAP SORAMADI'

Akşener, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığını hatırlatarak, "Daha düne kadar verip veriştirdiği NATO, bir anda değerli oluverdi. Daha pazar akşamına kadar bakanlarından tutun da atanmış bürokratına kadar ‘muhalefetin dostu Biden’ diyorlardı. ‘Hain Biden’ diyorlardı. Sonra ne oldu? Pazartesi oldu ve Sayın Erdoğan, Amerikan Başkanı için ‘Dostum Biden’ dedi. 14 Haziran günü Erdoğan, aynen şöyle diyordu: ‘NATO Zirvesi'nde Biden'a 24 Nisan soykırım iddiasını da soracağız.’ Yani arkadaş oraya had bildirmeye gidiyordu. Yani oraya hesap sormaya gidiyordu. Sorabildi mi, soramadı. Soramadığı gibi bir de basın toplantısında, ‘Hamdolsun 24 Nisan konusu gündeme gelmedi’ dedi. Kendisi gündeme getirmesi gerekirken getirmemiş, hamdolsun Biden da getirmemiş. Vay be, halimize bakar mısınız?" diye konuştu.

'DOYURMAYAN NAMERTTİR'

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta grup toplantısında, ‘Neymiş, millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de doyuruverin’ dediğini söyleyerek, "Bunu bırakın Cumhurbaşkanlığı makamına seçilmiş bir insanı, ekonomik durumu iyi olan birinin söylemesi dahi ayıptır, günahtır. Lafa gelince ellerinde imanmetreyle imanını ölçenler, 'komşun açken sen tok yatamazsın' bu düsturu ne çabuk unuttunuz. Bana dönüp diyor ki 'açları da sen doyur.' Olur, in oradan, doyurmayan namerttir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET CENNETİ OLMUŞTUR'

Akşener, Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde 70'nin asgari ücret aldığını kaydederek, "Türkiye asgari ücret cenneti olmuştur. Böyle bir şey yok. Pandemi döneminde, vatandaşına sırtını dönmüş bir iktidarın, milletini nasıl yüzüstü bıraktığına hep birlikte şahit olduk. Başından beri; ‘Milleti borçlandırmayı bırakın, hibe destekleri verin’ dedik. Türkiye'nin bu gücü var. Oralı olmadılar. Kredi verip milletimizi borçlandırmayı, devletin alacaklarını ertelemeyi, pandemi desteği diye pazarladılar" dedi.

'KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ UZATIN'

Akşener ayrıca, kısa çalışma ödeneğinin bu ay sonunda biteceğini belirterek, şöyle konuştu: "Bu ödenekten 1 milyon 300 bin çalışanımız faydalanıyor. Kısa çalışma ödeneği sonlandırılınca, işten çıkarma yasağı da son bulacak. Yani bugünün şartlarında, bu insanlarımızın önemli bir bölümü, işsiz kalma riskiyle karşı karşıya. Ne işverenler ne de çalışanlarımız henüz buna hazır değil. 1,5 yıldır, işleri sekteye uğramış işveren ne yapsın? 1,5 yıldır, kısa çalışma ödeneğiyle ayakta kalmaya çalışan, eşe dosta borçlanan çalışanlarımız ne yapsın? Yardımları da kısa çalışma ödeneğinin süresini de bir an önce uzatın. Bu hem çalışanlar için hem de piyasalar için çok önemli."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uğur Şahin Ve Özlem TüreciNobelAdayTürkiyeTBMMİYİ PartiMeral Akşener
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek
Bakan Çavuşoğlu: Umarım Ermenistan ders alır
Bakan Çavuşoğlu: Umarım Ermenistan ders alır
Bahçeli: Türkiye'nin haklı beklentileri ABD Başkanı ve muhatap ülkelere aktarıldı
Bahçeli: Türkiye'nin haklı beklentileri ABD Başkanı ve muhatap ülkelere aktarıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans