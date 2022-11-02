AkÅŸener: Ãœlkemizde cumhuriyet krizi var

ANKARA -Â Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, "BugÃ¼n ne yazÄ±k ki Ã¼lkemizde bir cumhuriyet krizi var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ AK Parti iktidarÄ±; TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletinin kurumsal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§Ã¼rÃ¼mesini, modern devlet yapÄ±sÄ±nÄ±n bozulmasÄ±nÄ± ve sultancÄ±l bir 19'uncu yÃ¼zyÄ±l devletine dÃ¶nÃ¼ÅŸmemizi istiyor" dedi.



Ä°YÄ° Parti lideri AkÅŸener, TBMM'de partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. AkÅŸener, bugÃ¼n Ã¶ÄŸretmenlerin, sendikalarÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karar doÄŸrultusunda 1 gÃ¼nlÃ¼k iÅŸ bÄ±rakma eylemi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "KeÅŸke bÃ¶yle bir eyleme gerek olmasaydÄ±. KeÅŸke AK Parti, Ã¶ÄŸretmenlerimizin taleplerini dikkate alÄ±p gereÄŸini yapsaydÄ±. Biz Ä°YÄ° Parti olarak uzman Ã¶ÄŸretmenlik, baÅŸ Ã¶ÄŸretmenlik gibi sÄ±nava dayalÄ± dÃ¼zenlemeleri doÄŸru bulmuyoruz. Ä°YÄ° Parti iktidarÄ±nda, 5 yÄ±l ve 15 yÄ±l kÄ±demi esas alarak Ã¶ÄŸretmenlerimizin maaÅŸlarÄ±nda dÃ¼zenleme yapacaÄŸÄ±z. AyrÄ±caÂ tÃ¼m Ã¶ÄŸretmen ve akademisyenlerimizin ek ders gÃ¶stergelerini yÃ¼kselterek eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±za her eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda 1 net maaÅŸ ikramiye vereceÄŸiz" dedi.Â



'SANDIK GELDÄ°ÄžÄ°NDE VÄ°ZYONU DA PROJEYÄ° DE GÃ–RECEKSÄ°N'



CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 'TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±' vizyon belgesine deÄŸinen AkÅŸener, "AslÄ±nda biz de ilk baÅŸta heyecanlanmÄ±ÅŸtÄ±k ama yine hÃ¼sran, yine hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±. 'Vizyon' diyeÂ yerine getirilmemiÅŸ bayat vaatlerini yeniden ambalajlayÄ±p servis etmeyi tercih etmiÅŸler. 20 yÄ±llÄ±k bir devri iktidarÄ±n sonunda 'vizyon' diye pazarlanan bir vizyonsuzluk vesikasÄ±. Ä°ktidarÄ±nÄ±n 20'nci yÄ±lÄ±nda, 20 yÄ±l Ã¶nceki vaatlerini tekrarlayan bir iktidar bizden baÅŸka hiÃ§bir millete nasip olmadÄ±. Buradan Ã§evresindekilere seslenmek istiyorum; lÃ¼tfen biriniz SayÄ±n ErdoÄŸan'a 20 yÄ±ldÄ±r iktidarda olduÄŸunu hatÄ±rlatsÄ±n. Bu ÅŸekilde gÃ¼lÃ¼nÃ§ duruma dÃ¼ÅŸmek bir cumhurbaÅŸkanÄ±na hiÃ§ yakÄ±ÅŸmÄ±yor. 12 yÄ±ldÄ±r, '2023 vizyonu' diyerek bu aziz milletten oy istedi. Milletimiz gÃ¼vendi, oy verdi ama o vadettiÄŸi hiÃ§bir ÅŸeyi gerÃ§ekleÅŸtiremedi ve nihayet hesap gÃ¼nÃ¼ geldi Ã§attÄ±. ArtÄ±k aynÄ± hayali satamayacaÄŸÄ± iÃ§in de ÅŸimdi yeni bir masal uyduruyor. Hepsi bu. Buradan kendisine seslenmek istiyorum; sen hiÃ§ merak etme SayÄ±n ErdoÄŸan. Åžunun ÅŸurasÄ±nda 7 ay kaldÄ±. O sandÄ±k geldiÄŸinde vizyonu da liyakati de projeyi de evellallah Ä°YÄ° Parti iktidarÄ±nda ziyadesiyle gÃ¶receksin. Az daha sabret" diye konuÅŸtu.



'ERDOÄžAN VE ARKADAÅžLARINI KUTLUYORUM'



GeÃ§en hafta TOGG'un Gemlik Tesisi'nin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan AkÅŸener, "Ãœlkemize katma deÄŸer saÄŸlayan, milletimizin de faydasÄ±na olan her ÅŸeyde olduÄŸu gibi bu yatÄ±rÄ±mÄ± da geÃ§ kalmÄ±ÅŸ olmakla birlikte son derece kÄ±ymetli buluyoruz. TOGG'un seri Ã¼retime geÃ§mesinde emeÄŸi geÃ§en iÅŸÃ§ilerimizi, mÃ¼hendislerimizi ve ÅŸirketlerimizi tebrik ediyor, bu giriÅŸimin oluÅŸmasÄ±na vesile olan, gereken her tÃ¼rlÃ¼ kamu desteÄŸini saÄŸlayan SayÄ±n ErdoÄŸan ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± da kutluyorum. KeÅŸke SayÄ±n ErdoÄŸan, milletin cumhurbaÅŸkanÄ± olma olgunluÄŸunu ve Ã¶zgÃ¼venini gÃ¶sterebilseydi. KeÅŸke kutuplaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± insanlarÄ±mÄ±zÄ± milletin otomobili Ã¼zerinden bir kez olsun birleÅŸtirmeyi tercih etseydi. Maalesef yine olmadÄ± ve bu son derece kÄ±ymetli giriÅŸimin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± da bir AK Parti Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na Ã§evirerek, her zaman olduÄŸu gibi yine gÃ¼zel bir ÅŸeyi engellenemez nefretiyle kirletmeyi baÅŸardÄ±. TOGG projesinden de elbette memnunuz fakat TOGG Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z geÃ§miÅŸi kÃ¶tÃ¼leme ve yalanlarÄ±nÄ±za karÅŸÄ±yÄ±z" dedi.Â



'OTOMOBÄ°LDEKÄ° Ã–TV YÃœKÃœNÃœ KALDIRACAÄžIZ'



Yerli ve milli bir otomobil istedikleriniÂ ancak TÃ¼rkiye'nin bazÄ± acÄ± gerÃ§ekleri olduÄŸunu sÃ¶yleyen AkÅŸener, "BugÃ¼n en ucuz araba bile yÃ¼zde 80'lik Ã–TV diliminde yer alÄ±yor. Otomobildeki asgari vergi yÃ¼kÃ¼, yÃ¼zde 113'e Ã§Ä±ktÄ±. Vergilerden Ã¶nce 300 bin lira olan bir arabanÄ±n fiyatÄ±, vergilerle birlikte 637 bin liraya Ã§Ä±kÄ±yor. BugÃ¼n bir asgari Ã¼cretlinin bÄ±rakÄ±n sÄ±fÄ±r araba satÄ±n almayÄ±Â sigorta, bakÄ±m ve yakÄ±t masrafÄ±nÄ± bile karÅŸÄ±lamasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Yerli otomobil Ã¼retmekle Ã¶vÃ¼nen bu iktidar, iÃ§ pazardaki daralmanÄ±n neticesinde otomotiv sanayini 5 yÄ±ldÄ±r aralÄ±ksÄ±z bir ÅŸekilde kÃ¼Ã§Ã¼ltÃ¼yor. Biz Ä°YÄ° Parti olarak otomotiv sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n gerÃ§eklerinin farkÄ±ndayÄ±z. Ä°ÅŸte o nedenle TÃ¼rk otomotiv sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ geliÅŸtirecek pek Ã§ok Ã§Ã¶zÃ¼mle geliyoruz. Ã–ncelikle TÃ¼rkiye'yi Ã§aÄŸdaÅŸ bir hukuk devleti haline getirecek Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir ve kararlÄ± ekonomik koÅŸullarÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. SonrasÄ±nda otomobildeki Ã–TV yÃ¼kÃ¼nÃ¼ kaldÄ±racaÄŸÄ±z. Karbon salÄ±nÄ±mÄ±na endeksli, Ã§evreci bir vergilendirme sistemi getireceÄŸiz. Otomobili sadece zenginlerin eriÅŸebildiÄŸi bir lÃ¼ks olmaktan Ã§Ä±kartÄ±p, herkesin eriÅŸebildiÄŸi temel bir ihtiyaca dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼receÄŸiz. Yani Ä°YÄ° Parti iktidarÄ±nda, asgari Ã¼cretli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da rahatlÄ±kla araba sahibi olduklarÄ±, mÃ¼reffeh bir TÃ¼rkiye'ye kavuÅŸacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.Â



AkÅŸener, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu yÄ±lÄ±na iliÅŸkin de "Maalesef hÄ±zla geriye gidiyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ AKÂ Parti iktidarÄ± bÄ±rakÄ±n gelecek yÃ¼zyÄ±lÄ± gÃ¶rmeyi, geÃ§miÅŸ 99 yÄ±lÄ± okumayÄ± bile beceremiyor. Ekonomi ile demokrasi arasÄ±ndaki baÄŸÄ± hala anlayamÄ±yor. DÃ¼ÅŸÃ¼nebiliyor musunuz? Cumhuriyetimizin kerim devlet anlayÄ±ÅŸÄ±ndan o kadar uzaktalar kiÂ kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir zaman kaybÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yorlar. AslÄ±nda AK Parti iktidarÄ±nÄ±n bugÃ¼n bizlere yaÅŸattÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyin adÄ± bir cumhuriyet krizidir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ne yazÄ±k ki bugÃ¼n millet ile devlet arasÄ±ndaki baÄŸ koparÄ±lmÄ±ÅŸ, devletin sahipliÄŸi milletin elinden alÄ±nmÄ±ÅŸ, 'Partili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±' denilen ucube bir sistemle tek bir kiÅŸinin ve etrafÄ±ndaki dar bir zÃ¼mrenin eline mahkum edilmiÅŸtir. DolayÄ±sÄ±yla devlet; tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n hayrÄ±na iÅŸleyen bir mekanizma olmaktan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, sadece belirli kiÅŸilerin imtiyazlarÄ±nÄ±n devam etmesi iÃ§in kararlar alan bir vesayet mekanizmasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Evet, bugÃ¼n ne yazÄ±k ki Ã¼lkemizde bir cumhuriyet krizi var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ AK Parti iktidarÄ±; TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletinin kurumsal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã§Ã¼rÃ¼mesini, modern devlet yapÄ±sÄ±nÄ±n bozulmasÄ±nÄ± ve sultancÄ±l bir 19'uncu yÃ¼zyÄ±l devletine dÃ¶nÃ¼ÅŸmemizi istiyor" dedi.Â

'O Ä°KTÄ°DARIN BAKANI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM'



AkÅŸener, grup toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, sosyal medyada yer alan 1997 yÄ±lÄ±na ait videodaki "Refah-Anavatan koalisyonunu ben yÄ±ktÄ±m, kadÄ±nlarla yÄ±ktÄ±m"Â sÃ¶zlerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AkÅŸener, "Orada ben diyorum ki;Â Refah Yol ile Anavatan koalisyonunu yÄ±ktÄ±k. Yerine ne kurulmuÅŸ kardeÅŸim? Refah-Yol kurulmuÅŸ. Peki nasÄ±l oluyor da ben Refah-Yol'u yÄ±kÄ±yorum. Ve o arada da Refah-Yol'un Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± olarak oradayÄ±m. KonuÅŸmaya gittiÄŸimiz konu da Susurluk meselesi. Åžimdi bÃ¶yle bir zekasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n, bÃ¶yle bir zamanda, bÃ¶yle bir ÅŸekilde ortaya konulmasÄ±na hayretler iÃ§indeyim. GerÃ§ekten SayÄ±n ErdoÄŸan adÄ±na Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼m. Ä°yi ki de o Refah-Yol'un kurulmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸÄ±m. Ä°yi ki de o Refah-Yol'un kurulmasÄ±na vesile olmuÅŸum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 28 ÅžubatÃ§Ä±lar Ã§erÃ§evesi iÃ§inde yÄ±kÄ±lÄ±ncaya kadar, TÃ¼rkiye'nin ekonomisine, ahlakÄ±na, yÃ¶netimine son derece Ã¶nemli katkÄ±larÄ± olan bir iktidardÄ±. O iktidarÄ±n da bakanÄ± olmaktan gurur duyuyorum" dedi.