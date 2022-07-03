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Avusturyalı bakanlar Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner'in bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

03 Temmuz 2022 Pazar 13:44
Avusturyalı bakanlar Türkiye'ye geliyor

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Avusturya Cumhuriyeti Federal Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Federal İçişleri Bakanı Gerhard Karner 3-4 Temmuz 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Konuk bakanların Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yapacakları ortak görüşmelerde ikili ilişkilerimiz ile Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, yasa dışı göç, terörizmle mücadele ile Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.

DHA

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