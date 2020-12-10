Bahçeli'den, Covid-19 aşısı kararı

Edinilen bilgiye göre; MHP lideri Bahçeli, Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak Covid-19 aşısı yaptırma kararı aldı. MHP lideri Bahçeli, ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak.
DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda Covid-19 aşısı yaptırma kararı aldı.
Edinilen bilgiye göre; MHP lideri Bahçeli, Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak Covid-19 aşısı yaptırma kararı aldı. MHP lideri Bahçeli, ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak.
DHA