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Bakan Çavuşoğlu, 'ASEAN Ankara Grubu' büyükelçileri ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin 'ASEAN Ankara Grubu' büyükelçileri ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, "ASEAN toplam 10 ülkeden oluşuyor. Bu ülkelerin hepsinde Türkiye'nin büyükelçilikleri mevcut" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ocak 2021 Çarşamba 14:52
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Bakan Çavuşoğlu, 'ASEAN Ankara Grubu' büyükelçileri ile bir araya geldi

ANKARA - Bakan Çavuşoğlu, Ankara'da 'ASEAN Ankara Grubu' büyükelçileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, bu yıl 55'inci ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacaklarını belirterek, "Asya dünyanın ana kıtası, köklerimizin geldiği coğrafya. Bugün Türkiye halen Asya'daki 3 kuruluşun dönem başkanlığını üstleniyor. Bunlar; Asya Parlamenter Asamblesi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Asya İşbirliği Diyaloğu. 21 Ocak'ta Asya İşbirliği Diyaloğu Dışişleri Bakanları toplantısını da gerçekleştireceğiz. ASEAN ülkeleri dışişleri bakanlarının da bu toplantıya katılmasını bekliyoruz. 'Yeniden Asya' çerçevesinde ASEAN ile ilişkilerimize çok özel önem veriyoruz. 1967 yılında kurulan ASEAN toplam 650 milyonluk nüfus ve 3 trilyon dolara yaklaşan bir pazar. Çok taraflılığın özellikle zayıfladığı şu dönemde ASEAN'ın faaliyetleri daha da takdir topluyor" dedi.

'TİCARETİMİZE KATKI SAĞLADI'

Bakan Çavuşoğlu, ASEAN kapsamında yılda binden fazla toplantı yapıldığını belirterek, "ASEAN toplam 10 ülkeden oluşuyor, bu ülkelerin hepsinde Türkiye'nin büyükelçilikleri mevcut. ASEAN ülkelerinin 8 tanesinin ülkemizde büyükelçiliği var. Karşılıklı büyükelçiliklerimizin ikili ilişkilere katkısı malum; özellikle de ekonomi diplomasisi ile izlediğimiz başarılı diplomasi ile yeni açtığımız büyükelçiliklerin ticaretimizin artmasına önemli katkı sağladığını görüyoruz. 2020'de ilişkilerimizde kaydedilen gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu yıl ve gelecek yıllarda ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi birlikte ele alacağız. Bölge dışı ülkeler ASEAN'a tam üye olamıyor. Bizim de sektörel diyalog ortaklığımız var, 2017'de Filipinler'de bu statüyü elde ettik, tüm ülkelerin desteği ve oy birliği ile. Sektörel diyalog ortaklığı, ASEAN ile terörle mücadele, sürdürülebilir kalkınma, eğitim, kültür, ticaret ve yatırım gibi pek çok alanda işbirliğimizin derinleştirilmesine imkan veren bir mekanizmadır. Sektörel diyalog ortaklığı olarak, 2018'de Singapur'da, 2019'da Tayland'da ASEAN Sekretaryası ve dönem başkalığı ile 3'lü toplantılarımızı gerçekleştirdik" diye konuştu. 

Bakan Çavuşoğlu, ASEAN Sekretaryası ve üye ülkeler ile ortak projeler üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda hem bizim kurumlarımızın hem de üye ülkeler tarafından önerilen projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu projelerin ikisi kabul edildi. Bunlardan biri de ASEAN ülkelerinin diplomatlarının bakanlığımızda eğitimini sağlayacak bir projedir. ASEAN sadece ekonomi değil savunma, güvenlik ve arabuluculuk alanlarında da faaliyet gösteriyor. ASEAN, terörle mücadele, her türlü kaçakçılığın önlemesi ve gıda güvenliğinin sağlanması gibi alanlarda kararlar alıyor. Biz de bu alanlardaki faaliyetlerle ilgili iş birliği arayışı içindeyiz ve bu alanlardaki çalışmalara ilgi duyuyoruz" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluGüneydoğu Asya Ülkeleri BirliğiASEAN
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