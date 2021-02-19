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Bakan Çavuşoğlu: İslam düşmanlığını tüm dünyaya ifşa edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlık olarak yeni bir çalışma başlattıklarını belirterek, "İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık içeren eylem ve söylemleri her yıl rapor halinde tüm dünyaya ifşa edeceğiz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Şubat 2021 Cuma 14:58
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Bakan Çavuşoğlu: İslam düşmanlığını tüm dünyaya ifşa edeceğiz

ANKARA - Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından Almanya'nın Hanau şehrinde geçen yıl düzenlenen ırkçı saldırının yıl dönümü nedeniyle video mesaj yayınladı. Bakan Çavuşoğlu, saldırının üzerinden 1 yıl geçtiğini anımsatarak, hayatını kaybedenler için rahmet diledi. Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının artmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Geçen yıl Almanya'da Müslümanlara yönelik 900'den fazla saldırı gerçekleştirildi. Salgın süreci de ırkçılık ve İslam karşıtlığını arttırdı" dedi.

'TÜM DÜNYAYA İFŞA EDECEĞİZ'

Bakan Çavuşoğlu, bakanlık olarak yeni bir çalışma başlattıklarını belirterek, "İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık içeren eylem ve söylemleri her yıl rapor halinde tüm dünyaya ifşa edeceğiz. Şunu çok net söylüyoruz; bu saldırılar artık son bulmalı. Hanau saldırısı ile ilgili soruşturmanın adil ve hızlı bir şekilde sonuçlanması önem taşıyor. Aksi takdirde bu hastalıklı zihniyet sadece yabancıları ve Müslümanları değil herkesi tehdit edecek. Bu konularda siyasetçilere önemli görevler düşüyor. Avrupa, popülist, ırkçı ve göçmen karşıtı söylemlerin rehinesi haline gelmemeli. Şansölye Merkel'in de söylediği gibi, 'ırkçılık ve nefret zehirdir'. Bunun panzehiri de sağduyulu siyasetçilerin elindedir. Bu sorunu ancak birlikte işbirliği ve kararlı adımlar ile çözebiliriz. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yanında olacağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Çavuşoğluİslam Düşmanlığı
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