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Bakan Çavuşoğlu, Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani ile bir araya gelecek.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
05 Aralık 2021 Pazar 16:53
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Bakan Çavuşoğlu, Katar'a gidiyor

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın Dışişleri Bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı Sayın Bakanımız ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani başkanlığındaki Türk ve Katar heyetleri arasında 6 Aralık 2021 tarihinde Doha'da gerçekleştirilecektir. Toplantıda, Katar'la halihazırda mükemmel seviyede bulunan ikili ilişkilerimizin daha da ileriye taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek, Yüksek Stratejik Komite kapsamında bugüne kadar imzalanan anlaşmaların uygulama durumu gözden geçirilecek, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

DHA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluKatarKatar Başbakan YardımcısıDışişleri BakanıŞeyh Muhammed Abdulrahman El SaniYeni Çağrı
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