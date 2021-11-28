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Bakan Karaismailoğlu: Ayancık Terminal Köprüsü'nü hizmete açıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin meydana geldiği Sinop'ta hasar gördüğü için yıkılan ve 80 günde yeniden yapılan Ayancık Terminal Köprüsü'nü yarın hizmete açacaklarını duyurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Kasım 2021 Pazar 12:51
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Bakan Karaismailoğlu: Ayancık Terminal Köprüsü'nü hizmete açıyoruz

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sel bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kastamonu, Bartın ve Sinop bölgesinde son yılların en büyük sel ve heyelan afetinin yaşandığını ve yaraların sarıldığını kaydeden Karaismailoğlu, "Hasar gören kesimlerde yol açma çalışmaları ile birlikte geçici köprüler çok kısa sürede yapılarak tüm güzergahlarda oluşan tahribatlar giderildi ve güvenli ulaşım sağlandı. 52 gün gibi rekor sürede tamamlanan Çatalzeytin Köprüsü'nü ekim ayında açmıştık" dedi.

'80 GÜNDE TAMAMLANAN KÖPRÜYÜ YARIN HİZMETE AÇACAĞIZ'

Bakan Karaismailoğlu, sel felaketinde Ayancık-Türkeli arasındaki İkisu Köprüsü ve Ayancık şehir merkezinde bulunan Terminal ve Şevki Şentürk köprülerinin yıkıldığını hatırlatarak, "4 açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nde, kenar ayaklarla orta ayaklar arasında 0,6 metre kot farkı oluşturularak kemer görünümü sağlandı. 80 günde tamamlanan Ayancık Terminal Köprüsü'nü yarın hizmete açacağız. Şevki Şentürk Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor. 5 açıklıklı toplam 144 metre uzunluğundaki Şevki Şentürk Köprüsü'nde, fore kazık imalatları sürüyor. Köprünün, 20 Aralık'ta tamamlanması hedefleniyor. 5 açıklıklı toplam 140 metre uzunluğundaki İkisu Köprüsü'nün de 2022'nin mart ayında tamamlanması planlanıyor. Kavlakdibi Köprüsü'nü 10 Aralık'ta, Azdavay Köprüsü'nü de 30 Aralık'ta tamamlayıp, hizmete sunacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu ayrıca Sinop, Bartın ve Kastamonu'da yol çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SinopAyancık Terminal KöprüsüUlaştırma Ve Altyapı BakanıAdil KaraismailoğluSel Felaketi
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