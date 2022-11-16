Bakan KaraismailoÄŸlu: Beton yollar daha az bakÄ±m ve onarÄ±m gerektiriyor

ANKARA - UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, "Kara yollarÄ±mÄ±zda, asfalt teknolojisinin yanÄ± sÄ±ra alternatif bir yapÄ±m sistemi olan beton yollarÄ±n Ã¶nemine deÂ inanÄ±yoruz.Â Ã–zellikle aÄŸÄ±r yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda etkinliÄŸi bilinen beton yollar, daha az bakÄ±m ve onarÄ±m gerektiriyor" dedi.



UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± KaraismailoÄŸlu,Â KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde (KGM) 2 gÃ¼n sÃ¼recek olanÂ '2'nciÂ Beton Yollar Kongre ve Sergisi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±. Programda KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Abdulkadir UraloÄŸlu, TÃ¼rk Ã‡imento BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nihat Ã–zdemir, akademisyenler ve Ã¶zel sektÃ¶r temsilcileri de yer aldÄ±.Â KaraismailoÄŸlu,Â TÃ¼rkiye'nin 1 trilyon 653 milyar liranÄ±n Ã¼zerindeki ulaÅŸtÄ±rma ve haberleÅŸme yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60'Ä±nÄ±n kara yollarÄ±na yÃ¶nelik olduÄŸunu sÃ¶yledi. KaraismailoÄŸlu, "2003-2022 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda kara yollarÄ± iÃ§in 995 milyar 900 milyon liralÄ±k yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k. Son 20 yÄ±lda kara yollarÄ±mÄ±zdaki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yol uzunluÄŸunu, 6 bin 100 kilometreden, 28 bin 790 kilometrenin Ã¼zerine Ã§Ä±kardÄ±k.Â 2053 yÄ±lÄ±na kadar 38 bin kilometreye Ã§Ä±karmayÄ± hedefledik. Bu ÅŸekilde toplam yol aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yol standardÄ±na ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. Otoyol uzunluÄŸunu 1714 kilometreden, 3 bin 633 kilometreye yÃ¼kselttik. 2023'te,Â 3 bin 726 kilometreye ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. 2053 yÄ±lÄ±na kadar Ã¼lkemizde 5 bin 800 kilometrenin Ã¼zerinde yeni otoyol yapmayÄ± planladÄ±k. Bunlarla birlikte kara yollarÄ±mÄ±zdaki yol kalitesini de hÄ±zla artÄ±rÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.Â



'TÃœNEL UZUNLUÄžUMUZU 720 KÄ°LOMETREYE ULAÅžTIRACAÄžIZ'



Bakan KaraismailoÄŸlu, yapÄ±lan tÃ¼nel ve viyadÃ¼klere iliÅŸkin, "HÃ¼kÃ¼metlerimiz dÃ¶neminde tÃ¼nel uzunluÄŸunu, 50 kilometreden alÄ±p 663 kilometreye Ã§Ä±kardÄ±k. Cumhuriyetimizin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda tÃ¼nel uzunluÄŸumuzu, 720 kilometreye ulaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. AynÄ± ÅŸekilde kÃ¶prÃ¼ ve viyadÃ¼k uzunluÄŸunu da 311 kilometreden 735 kilometreye Ã§Ä±kardÄ±k. 2023 hedefimiz,Â 770 kilometrenin Ã¼zerine Ã§Ä±karmaktÄ±r. YalnÄ±zca 2022 yÄ±lÄ±nda iseÂ 101 kilometresi otoyol olmak Ã¼zere tam 271 kilometre bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ yol yaptÄ±k. 636 kilometre bitÃ¼mlÃ¼ sÄ±cak karÄ±ÅŸÄ±mlÄ± yolu tamamladÄ±k. Toplam uzunluÄŸu 12 bin 100 metreyi bulan 3 adet tÃ¼nelin yapÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdik. Yine, toplam uzunluÄŸu 11 bin 900 metreyi bulan 57 adet kÃ¶prÃ¼yÃ¼ tamamladÄ±k" dedi.Â



'CAN KAYBINDA YÃœZDE 82Â AZALMA SAÄžLADIK'



Yollardaki iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±raÂ bilgi ve iletiÅŸim teknolojileriyle deÂ kara yollarÄ±nÄ± akÄ±llÄ± hale getirdiklerine iÅŸaret eden Bakan KaraismailoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



"'AkÄ±llÄ±' diyoruzÂ Ã§Ã¼nkÃ¼ yollarÄ±mÄ±zdaki olasÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve insan hatalarÄ±nÄ± en aza indirmek iÃ§in yoÄŸun Ã§aba sarf ediyoruz.Â Bu doÄŸrultuda attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlar sonucunda trafik kazalarÄ±ndaki can kaybÄ± oranlarÄ±nda, 20 yÄ±lda yÃ¼zde 82'lik azalma saÄŸladÄ±k. AkÄ±llÄ± ulaÅŸÄ±m teknolojilerini yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rarak bu oranÄ± da en aza indirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam ediyoruz. Kara yollarÄ±ndaki ulaÅŸÄ±m kalitemizin yÃ¼kseltilmesi iÃ§inÂ gÃ¼venli, ekonomik, hÄ±zlÄ±, konforlu, Ã§evreci, kesintisiz ve eriÅŸilebilir, Ã§aÄŸdaÅŸ kalitede yollar yapÄ±yoruz.Â Ä°ÅŸte tam da bu noktada, kara yollarÄ±mÄ±zda, asfalt teknolojisinin yanÄ± sÄ±ra alternatif bir yapÄ±m sistemi olan beton yollarÄ±n Ã¶nemine deÂ inanÄ±yoruz.Â Ã–zellikle aÄŸÄ±r yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda etkinliÄŸi bilinen beton yollar, daha az bakÄ±m ve onarÄ±m gerektiriyor.Â Asfalt sistemine gÃ¶re kuÅŸkusuz bazÄ± riskleri de barÄ±ndÄ±ran beton yol sisteminin uygulamasÄ± uzun yÄ±llar Ã¶nceye dayansa da 2004 yÄ±lÄ±nda 2 bin metrelik Afyon- Ä°ÅŸÃ§ehisar yolunu,Â 2006'da, 3 bin 500 metrelikÂ Hasdal- Kemerburgaz yolunu,Â 2007'deÂ bin metrelikÂ Ordu- Ulubey yolunu,Â 2009'da 1600 metrelikÂ Ä°zmit- Yalova devlet yolunu, beton yol olarak yaptÄ±k."



'Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NE HAZIRIZ'



Kongre kapsamÄ±ndaÂ beton yoldaÂ deneyim kazanmÄ±ÅŸ Ã¼lkelerin tecrÃ¼belerinin ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak inceleneceÄŸine deÄŸinen KaraismailoÄŸlu, "Beton yol konusundaki yapÄ±lan Ar-Ge Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da proje, yapÄ±m, iÅŸletim, bakÄ±m ve onarÄ±m konularÄ±nda bizlere Ä±ÅŸÄ±k tutacaktÄ±r.Â AyrÄ±ca kongre kapsamÄ±nda; ulusal ve uluslararasÄ± proje uygulayÄ±cÄ±larÄ± ile beton yol, beton bariyerler, geÃ§irimli beton yol ve yol yapÄ± elemanlarÄ±nÄ±n projelendirilmesi, uygulanmasÄ± ve bakÄ±mÄ± ile ilgili yerli ve yabancÄ± makine, ekipman, teÃ§hizat, malzeme Ã¼reticileri ile tedarikÃ§ilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sergimiz bulunuyor.Â Beton yollar konusunda ABD ve geliÅŸmiÅŸ Avrupa Ã¼lkelerinin kara yolu aÄŸlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10 ile yÃ¼zde 20 arasÄ±nda deÄŸiÅŸtiÄŸini biliyoruz. Bu yolda, deneyim sahibi olan her Ã¼lke ve birimle iÅŸ birliÄŸine hazÄ±rÄ±z.Â Gelinen nokta itibarÄ±yla; Ã¼lkemizin, dÃ¼nyada hÄ±zla geliÅŸen konumu gereÄŸi,Â KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'mÃ¼zÃ¼n hedefleri doÄŸrultusunda, daha uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼, daha az bakÄ±m gerektiren, daha konforlu yollarÄ±n yapÄ±mÄ±na her zamankinden daha fazla ihtiyaÃ§ var" deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â



Bakan KaraismailoÄŸlu, daha sonra 'SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir Beton Kaplamalarda AkÄ±lcÄ± Ã‡Ã¶zÃ¼mler' sergisinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

'ESNAFIN BÃœYÃœK SORUMLULUÄžU VAR'

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, TÃ¼rkiye Esnaf ve SanatkarlarÄ± Konfederasyonu'na (TESK) tekrarÂ baÅŸkan seÃ§ilen Bendevi PalandÃ¶ken'i ziyaret etti. Bakan KaraismailoÄŸlu, ziyaretin ardÄ±ndan gazetecilere aÃ§Ä±klama yaptÄ±. 2,5 milyona yaklaÅŸan esnaf ve sanatkarlarÄ±n temsilcisiÂ PalandÃ¶ken ile istiÅŸare etmenin kendileri iÃ§in Ã¶nemine deÄŸinen KaraismailoÄŸlu, "EsnafÄ±n yaÅŸamÄ±ÅŸ olduÄŸu sorunlar, onlarÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve Ã¶zellikle nakliye sektÃ¶rÃ¼ndeki esnafÄ±mÄ±zÄ±n birebir bizimle olan iliÅŸkileri ile ilgili Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±k"Â dedi.

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TÃ¼rkiye'nin, 20 yÄ±lda deÄŸiÅŸim ve dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BakanÂ KaraismailoÄŸlu, "YatÄ±rÄ±mlar sayesinde hem esnafÄ±mÄ±zÄ±n verdiÄŸi hizmetin kalitesinin artmasÄ±Â hem bu hizmetin vatandaÅŸÄ±mÄ±za ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda hem bakanlÄ±k hem de esnaf ve sanatkarlar olarak bir kamu hizmeti yapÄ±yoruz. Bu kamu hizmetinin vatandaÅŸÄ±mÄ±za en iyi ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nda esnafÄ±mÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir sorumluluÄŸu var. Biz de esnafÄ±mÄ±zÄ±n bu sorumluluklarÄ±nÄ± daha iyi ÅŸartlarda Ã§alÄ±ÅŸarak yerine getirmesi hem de kazanÃ§larÄ±nÄ±n bol ve bereketli olmasÄ± iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yollar ve kaliteli, gÃ¼venli ulaÅŸÄ±m konforu sayesinde lojistikteki maliyetlerin azaltÄ±lmasÄ± hem de lojistiÄŸin en kaliteli ÅŸekilde esnafa ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve esnaf tarafÄ±ndan da vatandaÅŸa ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± birbirine baÄŸlantÄ±lÄ± iÅŸler. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in sorumluluÄŸunu bilerek bu iÅŸin en iyi ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± iÃ§in bÃ¼tÃ¼n sektÃ¶rlerle iliÅŸki iÃ§erisindeyiz.Â OnlarÄ±n tavsiyeleri bizim iÃ§in Ã§ok deÄŸerli ve kÄ±ymetli. Sonucunda hepsi vatandaÅŸÄ±mÄ±za yansÄ±yan hizmetler" diye konuÅŸtu.

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'HEM ESNAFIMIZ HEM DE VATANDAÅžLARIMIZ KAZANACAK'

DÃ¼nyanÄ±n her tarafÄ±nda krizlerle boÄŸuÅŸulurken TÃ¼rkiye'de yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artarak devam ettiÄŸini sÃ¶yleyen Bakan KaraismailoÄŸlu, "YatÄ±rÄ±mlar sonucunda geliÅŸen, bÃ¼yÃ¼yen bir TÃ¼rkiye var. GeliÅŸen ve bÃ¼yÃ¼yen TÃ¼rkiye, geliÅŸen esnafÄ±mÄ±z ve geliÅŸen nakliye sektÃ¶rÃ¼mÃ¼z sayesinde olacaktÄ±r. Bizlerin de bunu en iyi ÅŸekilde yapmak iÃ§in bÃ¼tÃ¼n sektÃ¶rler temsilcileri ve paydaÅŸlar olarak sÃ¼rekli istiÅŸare iÃ§erisinde olmamÄ±z gerekiyor. BugÃ¼n bu yÃ¼zden Bendevi baÅŸkan ve sektÃ¶r temsilcileri ile birlikteydik. Bundan sonra da birlikte olacaÄŸÄ±z ve sonucunda hem esnafÄ±mÄ±z hem de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z kazanacak" dedi.Â

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PALANDÃ–KEN: SIFIR ARAÃ‡LARLA Ä°LGÄ°LÄ° PROBLEM VAR

TESK BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken iseÂ nakliyeci ve taÅŸÄ±macÄ± ÅŸofÃ¶r esnafÄ±nÄ±n sorunlarÄ±na deÄŸinerek, "Daha Ã¶nce CumhurbaÅŸkanÄ±'na arz ettiÄŸim gibi buÂ araÃ§larÄ±n yenilenmesiyle ilgili planlarÄ±mÄ±z vardÄ±.Â Bu da Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor ama halen sÄ±fÄ±r araÃ§larla ilgili problem var. DolayÄ±sÄ±yla Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n bu araÃ§larla seyahat etmesi, ÅŸimdiki teknolojide tÃ¼ketimi az olan elektrikli araÃ§larÄ±n Ã§Ä±kmasÄ±yla esnafÄ±n da modernize olacaÄŸÄ±, teknolojikÂ Ã§aÄŸa ayak uyduracaÄŸÄ± bir sistemi geliÅŸtireceÄŸiz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.