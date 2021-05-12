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Bakan Koca'dan, 'Hemşireler Günü' mesajı

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:10
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Bakan Koca'dan, 'Hemşireler Günü' mesajı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Hemşireler Günü' mesajında, "Yaşadığımız salgın günlerinde o yüce gönüller adeta destanlaştılar. Hemşirelerimizin ağır risk altında verdiği mücadele kayıtlara geçmeli" dedi.

Bakan Koca, 2 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle, Twitter hesabından video mesaj yayımladı. Bakan Koca, "Bizim değer dünyamızda hemşirelik kardeşlik makamıdır. En zor anlarımızı, hayata olan umudumuzu paylaştığımız yanı başımızdaki kişilerdir onlar. Üstün emekleri, eşsiz fedakarlıkları ile bu makamı bihakkın yerine getiriyorlar. Hele ki yaşadığımız salgın günlerinde o yüce gönüller adeta destanlaştılar. Onlar hatırlanacak değil, asla unutulmayacak emeğin sahipleri, gurur duyduğumuz mesai arkadaşlarımız" dedi.

'KAYITLARA GEÇMELİDİR'

Bakan Koca, Hemşireler Günü'nü kutlayarak, "Hemşirelerimizin ağır risk altında verdiği mücadele kayıtlara geçmelidir. Pandemi döneminin tarihçesine geçecek çok hemşiremiz var. Hemşirelik tüm tıpta olduğu gibi bilgiyi, sanatı ve merhameti birlikte içerir. Bugün arife; dualarımız hayatı kalbi ile okuyabilen hemşirelerimiz için olsun. Hizmetleri ile onlar çok ama çok daha fazlasını hak ediyorlar. İnsana hakkıyla hizmet onurunu yüreklerinde taşıyan hemşire kardeşlerimize, mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onlara şükran duygularımızın ifadesi zordur" ifadesini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık BakanıHemşireler Günü
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