Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 41
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1392.91
ALTIN
492.32
DOLAR
8.4396
STERLİN
11.7707
EURO
10.0747
Çıkrıkçılar Yokuşu yenileniyor
Çıkrıkçılar Yokuşu yenileniyor
Tıbbi sarf malzeme alımı 
Tıbbi sarf malzeme alımı 
Okul çatı onarımı
Okul çatı onarımı
Aydınlar Belediyesinden futbol sahası yapım ihalesi
Aydınlar Belediyesinden futbol sahası...
Flaş Haber
EGM'den sosyal medya uyarısı
Kapat

Bakan Kurum: Van'da hasar tespit çalışmalarımızı başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van Başkale'de meydana gelen sel sonrası hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik" dedi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
01 Ağustos 2021 Pazar 15:03
0 Okunma
Bakan Kurum: Van'da hasar tespit çalışmalarımızı başlattık

ANKARA, (DHA)

Bakan Kurum, Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada, "Van Başkale’de meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. İlk belirlemelerimize göre 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarımıza müteakip evleri zarar gören vatandaşlarımız için kalıcı konutların inşa sürecini başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızın yarasını bir an önce sarmak için çalışıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik BakanıMurat KurumVanBaşkaleSelHasar TespitYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'den Yunanistan'a nota
Türkiye'den Yunanistan'a nota
Bakan Kurum: Yaralarımızı el birliğiyle saracağız
Bakan Kurum: Yaralarımızı el birliğiyle saracağız
CHP'li heyet Konya'ya gidecek
CHP'li heyet Konya'ya gidecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans