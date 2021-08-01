Bakan Kurum: Van'da hasar tespit çalışmalarımızı başlattık

ANKARA, (DHA)

Bakan Kurum, Twitter'dan hesabından yaptığı açıklamada, "Van Başkale’de meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. İlk belirlemelerimize göre 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarımıza müteakip evleri zarar gören vatandaşlarımız için kalıcı konutların inşa sürecini başlatacağız. Tüm vatandaşlarımızın yarasını bir an önce sarmak için çalışıyoruz" dedi.