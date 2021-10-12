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Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişleri Komiseri Johansson'ı kabul etti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ekim 2021 Salı 13:46
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Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişleri Komiseri Johansson'ı kabul etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İçişleri Komiseri Ylva Johansson'ı kabul etti.

Bakan Soylu, AB Komisyonu İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve beraberindeki heyeti, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kabul etti. Johansson, anı defterini imzaladıktan sonra toplantı salonuna geçti. Burada, basına kapalı, 'Türkiye-AB Arasında Göç ve Güvenlik Alanlarında 1'inci Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı' gerçekleştirildi. Görüşmede, Türkiye heyetinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, İçişleri Ba

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan SoyluAB Komisyonu İçişleri Komiseri Johansson
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