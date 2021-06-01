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Bakan Soylu'dan Özbek mevkidaşına 'FETÖ ile mücadele' teşekkürü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan ile 'Kolluk Eğitim İşbirliği Protokolü'nün imza töreninde, "Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov'a, heyetine ve Özbekistan’a FETÖ ile mücadelede ortaya koydukları kararlı irade sebebiyle teşekkürlerimi bir borç biliyorum" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
01 Haziran 2021 Salı 16:32
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Bakan Soylu'dan Özbek mevkidaşına 'FETÖ ile mücadele' teşekkürü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov ile bakanlıkta bir araya geldi. İki bakan, heyetler arası görüşmenin ardından 'Kolluk Eğitim İşbirliği Protokolü'ne katıldı. İmza töreninde konuşan Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanları arasında atılan adımlar iki ülke ilişkilerini ve aynı zamanda iki ülke konularını olumlu şekilde hareketlendirmiştir. 2018'de Özbekistan'a yapılan ziyarette de hem Bakan Bobojonov’un ev sahipliğine hem Özbekistan'a buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanlarımızın başkanlığında bakanlığımızı da ilgilendiren hususlarda yapılan anlaşmalar, içişleri bakanlıkları arasında çok önemli adımların atılmasını ve ilişkilerin geliştirilmesini sağlamıştır" dedi.

Bakan Bobojonov'a, heyetine ve Özbekistan’a FETÖ ile mücadelede ortaya koydukları kararlılık dolayısıyla teşekkür eden Soylu, şöyle konuştu:

"Gerek güvenlik iş birliği gerek terörle mücadele gerekse de düzensiz güç konularında fikir alışverişinde bulunduk. Anlaşmalarımızın ve ortak ilişkilerimizin nasıl yürüdüğünü değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde birlikte hareket etme irademizi de ortaya koyduk. 20'ye yakın başlıkta ortak hareket etme iradesini gerçekleştirdik. Eğitimden ortak teknoloji ve siber güvenliğe kadar birçok alanda irademizi teyit ettik. Bakan Bobojonov'a, heyetine ve Özbekistan'a FETÖ ile mücadelede ortaya koydukları kararlı irade sebebiyle teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Güvenlik ve suçla mücadele ile kolluk birimlerimizin eğitimleri alanındaki iş birliğimizin hukuki zeminini güçlendirecek protokolleri mevkidaşımla birlikte imzalayacağız." 

Konuşmaların ardından 'Kolluk Eğitim İşbirliği Protokolü' imzalandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri BakanıSüleyman SoyluÖzbekistanFetö
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