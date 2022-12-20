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Bakan Yanık: 2023-2025 yıllarında 275 faaliyeti hayata geçireceğiz

20 Aralık 2022 Salı 14:23
Bakan Yanık: 2023-2025 yıllarında 275 faaliyeti hayata geçireceğiz

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımız ile tüm alanlarda güçlü koordinasyon, çok taraflı iş birliği ve engelli bireyleri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımını öngören güçlü bir vizyon ortaya koyuyoruz. 31 hedefe yönelik 107 eylem alanı kapsamında 2023-2025 yıllarında gerçekleştirmek üzere 275 ayrı faaliyeti hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Yanık, Ankara'daki otelde düzenlenen 'engelli' temalı 'Akademi Buluşmaları-5' programına katıldı. Yanık, kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı ve engelli gibi ayrımları gözetmeksizin her bir bireyi toplumsal kalkınmanın asli unsuru olarak gördüklerini belirterek, engelli vatandaşlar için yapılan hizmetleri anlattı.

Bakan Yanık, 2022 Kasım ayı itibarıyla, 104'ü resmi, 304'ü ise özel olmak üzere toplam 408 bakım merkezinde yaklaşık 34 bin engelli vatandaşa yatılı bakım hizmeti sunduklarını ve şu anda bakım için sıra bekleyen hiçbir engelli vatandaşın olmadığını belirterek, "Bakıma ihtiyacı olan engelli bireyler için 2006 yılında başlattığımız Evde Bakım Yardımı kapsamında 565 bin 55 engelli vatandaşımız için Kasım 2022 itibariyle yaklaşık 1,9 milyar TL ödeme yaptık. Otizmli bireylere özgü gerek gündüz hizmet veren gerekse yatılı hizmet veren ihtisaslaşmış otizm merkezlerimizi yaygınlaştırıyoruz. Bizler AK Parti hükumetleri olarak sadece engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamayı değil, onların çalışma hayatına katılmalarını da önemsiyoruz. Bu kapsamda kamu dahil belli düzeydeki iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirdik. Kolaylaştırıcı ve teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını yıldan yıla artırdık, yüzde 80'lere çıkardık. Kamuda ise engelli memur istihdamı için, dünyada ilk kez ülkemizde 2012 yılında merkezi sınav sistemi ile e-KPSS'yi başlattık. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin 777 iken, Kasım 2022 itibarıyla 65 bin 662 engelli bireyi kamuda istihdam eder duruma geldik. 65 yaş üstü, çalışamayacak durumda olan veya iş bulamayan engellilere bağlanan aylıkları yüzde 200 ila yüzde 300 oranında artırdık" diye konuştu.

2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin 2023-2025 yılları arasındaki uygulama aracı olan ilk 'Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nı da 2 Aralık'ta duyurduklarını hatırlatan Bakan Yanık, "Ulusal Eylem Planımız ile tüm alanlarda güçlü koordinasyon, çok taraflı iş birliği ve engelli bireyleri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımını öngören güçlü bir vizyon ortaya koyuyoruz. 31 hedefe yönelik 107 eylem alanı kapsamında 2023-2025 yıllarında gerçekleştirmek üzere 275 ayrı faaliyeti hayata geçireceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
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