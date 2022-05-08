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Bakan Yanık'tan 'Anneler Günü' mesajı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin bu özel gününü kutluyor, sağlık, sıhhat ve yarınlara sevdikleriyle beraber ulaşmaları dileğiyle sımsıkı kucaklıyoruz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Mayıs 2022 Pazar 12:10
Bakan Yanık'tan 'Anneler Günü' mesajı

Bakan Yanık, Anneler Günü için bir video mesaj yayımladı. Yanık, mesajında, "Sevgili anneler, en güzel şiirler sizin için yazılmalı, en güzel besteler sizler için yapılmalı. Çünkü biz, en ince, en derin sevgiyi sizde gördük. Şefkati, merhameti sizinle tattık. Çok yer gördük ama sizin gözleriniz başkaydı. Çok yer gezdik ama sizin yanınız başka. Çok yedik içtik, sizin çorbanız başka. Uykudayken, uyanıkken, iş yaparken hep biz vardık kalbinizde. Sahi; biz bir kalbimiz olduğunu da sizden öğrendik. Hiçbir şey istemediniz ama her şeyinizi vermek istediniz. Sokakta, okulda, evde, tarlada, atölyede… Yaşadığımız her yerde sizi gördük hep. Gözleriniz yollarda bizi beklediniz, okuldan, askerden, seyahatten dönerken. Gelin ettiniz, damat ettiniz, ana baba ettiniz. Analığı babalığı da sizden öğrendik. Hasta olduk, hemşire; öğrenci olduk, öğretmen; girişimci olduk, sermayedar oldunuz. Yağmurda şemsiye, soğukta battaniye, güneşte gölge oldunuz. Kelimeler kifayetsiz kalır ama siz onu da hoş görürsünüz. Sizi çok seviyoruz. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin bu özel gününü kutluyor, sağlık sıhhat ve yarınlara sevdikleriyle beraber ulaşmaları dileğiyle sımsıkı kucaklıyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler BakanıDerya YanıkAnneler GünüMesaj
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