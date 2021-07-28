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Bolu Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklulara yönelik su faturaları ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağı açıklamaları üzerine "Görevi kötüye kullanma" ve "Nefret ve ayrımcılık" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:24
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Bolu Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

DHA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan önceki gün düzenlediği basın toplantısında kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlardan 10 kat su faturası ve katı atık vergisi alınacağını açıklamasının ardından Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca birçok kişi de Tanju Özcan hakkında ırkçı söylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurularını değerlendirmeye aldı. Başsavcılık şikayetler üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, "Görevi kötüye kullanma" ve "Nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bolu Cumhuriyet BaşsavcılığBolu Belediye BaşkanıTanju ÖzcanSuçlamaSoruşturmaYeni Çağrı
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