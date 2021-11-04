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"Cami, kışla ve adliyede siyaset yapılmasına karşıyız"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Kasım 2021 Perşembe 15:05
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"Cami, kışla ve adliyede siyaset yapılmasına karşıyız"

KAYSERİ - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz, camide, kışlada, okulda, karakolda ve adliyede siyaset yapılmasına karşıyız. Sağlık, özel hayat gibi bazı konuların siyasete malzeme yapılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti programı kapsamında Kayseri'ye geldi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’ı ziyaret eden Sarıgül, “Üretmeyi, çalışmayı seven Kayserilileri sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Çalışma arkadaşlarımla her hafta üç ilimizi ziyaret ediyoruz. Bu hafta Kayseri ile başladık. Nevşehir ve Konya ile devam edeceğiz. Gittiğimiz yerlerde, sivil toplum örgütlerini, sanayicileri, esnafları, çiftçileri ziyaret ediyoruz, çarşıyı, pazarı dolaşıyoruz. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden yurttaşlarımızın yüzde yüzünü kucaklıyoruz. Siyasetin bir nezaketi olsun, bir kalitesi olsun istiyoruz. Bugün Türkiye siyasetinde sertlik var, nefret var, hakaret var. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Biz, camide, kışlada, okulda, karakolda ve adliyede siyaset yapılmasına karşıyız. Sağlık gibi, özel hayat gibi bazı konuların siyasete malzeme yapılmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

‘HALKIN GÜNDEMİ İŞSİZLİK VE PAHALILIKTIR’

Partisinin sağ ya da sol bir parti olmadığını söyleyen Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi, sağ ya da sol bir parti değildir, ekmek, iş ve aş partisidir. Türkiye Değişim Partisi bayrağımıza bağlı olan, toprağımıza bağlı olan, inançlarımıza saygı gösteren, din farkı, dil farkı, örf farkı, kültür farkı gözetmeden bütün ulusumuzu kucaklayan, Türkiye Cumhuriyeti’nin en demokratik kitle partisidir. Bizim çizgimiz vicdan, merhamet ve bereket çizgisidir. Halkın gündemi neyse bizim gündemimiz odur. Halkın gündemi işsizliktir, pahalılıktır. Geçim sıkıntısıdır, tarımdır. Diğer partiler, kim kiminle ittifak yapacak, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak bunları konuşadursun, biz, işsizliği, pahalılığı, yoksulluğu ve tarımı gündemde tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"84 milyonun hakkını 84 kişiye yedirmeyerek çözeceğiz. Bunları yaptığımız zaman emin olun ki; Türkiye’miz bir Türkiye daha olacak, işçinin, memurun, emeklinin maaşı iki kat artacak, siftah yapmadan eve dönen esnaf, işsiz insan kalmayacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa SarıgülSiyaset
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