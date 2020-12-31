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Çelik'ten 'türbanlı hakim' sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'li Fikri Sağlar'ın 'türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum' ifadesi tam bir bölücülük örneğidir; kendi deyimi ile lafını iade edersek 'ideolojiktir' ve 'militanca'dır. Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Aralık 2020 Perşembe 10:14
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Çelik'ten 'türbanlı hakim' sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Parti Meclisi üyesi Fikri Sağlar’ın, 'Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum' dediğini bildirdi. Çelik, "2020 yılının son faşist saldırısı CHP’li Fikri Sağlar’dan geldi. CHP'li Sağlar, 'Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum' demiş. Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu" dedi.

'TAM BİR BÖLÜCÜLÜK ÖRNEĞİDİR'

Çelik, adaleti ve insanlığı tehdit edenin kılık kıyafet değil, faşist zihniyet olduğunu belirterek, "Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz. CHP'li Fikri Sağlar'ın 'türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum' ifadesi tam bir bölücülük örneğidir; kendi deyimi ile lafını iade edersek 'ideolojiktir' ve 'militanca'dır. Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir. Düşünce ve inanç temelinde, bireyi ve toplumu hedef alan her yaklaşım insanlık suçudur. CHP içinde barbar zihniyetteki bu kafalar, karanlık anlayışları hâlâ topluma dayatma peşindeler. Bu, CHP içinde kronikleşmiş bir vakadır. Bu faşist zihniyet, ötekileştirici, ayrımcı ve özgürlükleri hedef alan yaklaşımları ile ülkemize ve insanımıza kötülük yapmaya devam ediyor. Utanç verici olan bu özgürlük ve inanç düşmanlığı, bazı dönemler kamufle edilmeye çalışılsa da çok geçmeden yeniden gün yüzüne çıkıyor" diye konuştu.

'TOPLUM ÜZERİNDE BASKI KURMAYA ÇALIŞMAK BARBARLIKTIR'

Çelik, barbarların tarih boyunca sadece şehirlere, insanlara ve kültürel miraslara saldırmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Düşünceye, inanca ve özgürlüklere de saldırdı, yok etmeye çalıştılar. Dayatarak, ötekileştirerek ve reddederek, toplum üzerinde baskı kurmaya çalışmak, barbarlıktır. Barbarlık pusuda bekliyor. CHP'li Sağlar'ın kadınları, rencide eden ve giyim tarzına göre yargılayan nefret dolu açıklaması, bugünün CHP'sinde halen bir zihniyet değişimi ve dönüşümü yaşanmadığını göstermektedir. Demek ki 2021 yılında da faşizmle mücadeleye devam edeceğiz. Bu zihniyetle mücadele bir insanlık vazifesidir. Ülkemizin geleceğini karartmak ve demokrasimizi vesayet altına almak isteyenler fırsat kolluyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü demokratikleşme iradesi sayesinde, 'başörtüsü yasağı' denilen barbarlık, tarihin mezarlığına gömülmüştür. Faşist zihniyetin o utanç verici yasakları yeniden milletimize dayatmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Başörtülü-başörtüsüz ayrımı yapmadan ve her türlü ayrımcılığı reddederek ülkemizin tüm kadın fertlerini saygıyla selamlıyor, kadınlarımızın özgürlüklerinin her zeminde takipçisi olmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz. Bu vesileyle tüm kadın hukukçularımıza saygılarımızı sunuyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ömer ÇelikFikri SağlarAK PartiCHP
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