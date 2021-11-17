CHP'li Karabıyık: Türkiye'nin geleceği eğitimdedir

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Atama bekleyen öğretmen varken ücretli öğretmen ile bu sorun çözülür mü? Türkiye'nin geleceği eğitimdedir. Bizim iktidarımızda sağlam, doğru bir eğitim sistem olacak" dedi.



CHP'li Karabıyık, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin yetersiz olduğunu savundu. Bir ülkede eğitime yeterli bütçe ayrılmadığı takdirde sorunlar ortaya çıktığını kaydeden Karabıyık, "MEB'in bütçesinin yetersiz olması birtakım sorumluluklarını yerine getirememesi anlamında. MEB sorumluluklarını yerine getiremeyince vatandaşların eğitim için yapması gereken harcama artıyor. Bazı vatandaşlar bunu yapabiliyor, bazılarının buna imkanı olmuyor. Eğitim bir haktır, parasız eğitim devletin temel görevidir; ama böyle bir ortamda eğitime erişim sorunu ortaya çıkıyor" dedi.



Lale Karabıyık, bu yıl ise eğitime ayrılan payın yüzde 8'e çıkarıldığını belirterek, "Ancak koronavirüs ortamında anlamlı bir artış değil. Eksiği, kaybı telefi edecek, hedefleri gerçekleştirebilecek artış olmadığını net olarak söyleyebilirim. Aslında MEB'e yeterli bütçe ayrılırsa yoksulluğun aileden çocuğa geçmesine de engel oluyorsunuz. Aslında orta ve uzun vadede duruma böyle bakıldığında eğitim bütçesinin ne kadar önemli olduğunu ifade etmek gerekiyor" diye konuştu.



'7 BÖLGEDE EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI YAPIYORUZ'



CHP'li Karabıyık, öğretmenlerin ve üniversitelerin sorunlarına da değinerek, şöyle konuştu:



"Bu yıl sadece ataması yapılan öğretmen sayısı 7 bin 154. 'Hiç boş dersimiz yok, ücretli öğretmenler ile boş dersleri tamamlıyoruz' deniliyor. Bu, sorunu çözmek midir? Atama bekleyen öğretmen varken ücretli öğretmen ile bu sorun çözülür mü? 'Her yerde üniversite açacağız' diye açtıkları üniversitelerin içi boş. Biz diyoruz ki 'Meslek envanteri yapmalı, hangi mesleğe ne kadar ihtiyaç varsa üniversite kontenjanları buna göre verilmeli'. Türkiye'nin geleceği eğitimdedir. Bizim iktidarımızda sağlam, doğru bir eğitim sistem olacak. 7 bölgemizde eğitim ile ilgili çalıştaylar yapıyoruz. Eğitim nasıl gidiyor, öğretmen açıkları nasıl, derslik yetersizlikleri nasıl, koronavirüs sürecinde yaşanan sorunlar neler; tüm yetersizlikler ve eğitim ile ilgili her sorunu bu 7 bölgemizde yapılan toplantılarda masaya yatırıyoruz. En son 27 Kasım'da bunu genel başkanımızın da katılımı ile bir final ile sizlerle paylaşacağız."