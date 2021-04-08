Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1427
ALTIN
458.469
DOLAR
8.1523
STERLİN
11.2158
EURO
9.6864
Üretim tesisleri 5 yıllığına kiraya verilecek
Üretim tesisleri 5 yıllığına...
Harita ve bilgilerin güncellenmesi hizmeti alınacak
Harita ve bilgilerin güncellenmesi...
36 aracın satışı yapılacak
36 aracın satışı yapılacak
Motoryat tipi tekne icradan satılık
Motoryat tipi tekne icradan...

CHP'li Özel'den '104 emekli amiral' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin, "Emekli askerler susacaksa ilk önce kongre kongre gezen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek partili genelkurmay başkanı olan şimdiki milli savunma bakanına bir bakacaksın" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Nisan 2021 Perşembe 16:09
0 Okunma
CHP'li Özel'den '104 emekli amiral' açıklaması

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'a bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, partisinin İl Başkanlığı ziyaretinden sonra basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'ndan ayrılması gerektiğini söyleyen Özgür Özel, "Bilim Kurulu Türk tabipleri, eczacıları, diş hekimleri, veteriner hekimleri ve hemşirelerinin birlik ve derneklerince güçlendirilmeli; kendileri bir sivil bilim insanını sözcü seçmeliler. Bilim Kurulu ne öneriyorsa, muhtarı, belediye başkanı, siyasi partisi, hükümeti, bakanlığı bunu uygulamalıdır. Yoksa Türkiye bugün itibarı ile Avrupa'nın en yüksek vakası olan ülkesi oldu. Türkiye bugün itibari ile dünyanın en yüksek vakası olan 4'üncü ülkesi oldu" dedi.

'O GÜN İKTİDARDAKİ BAŞBAKANIN ADI TANSU ÇİLLER'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigorta hastanesinde yaşanan olayı anlatmasına ilişkin konuşan Özgür Özel, "Gerçekten üzücü hikaye. Şimdi ben Recep Tayyip Erdoğan veya Süleyman Soylu veya AK Parti adına konuşan birisi rakam verirse ya da bir şey iddia ederse hemen açar bakarım. Çünkü bilirim ki yalan bitmeden doğruya geçmezler. Baktık o gün kim iktidardaymış, CHP zihniyeti mi, o gün iktidardaki başbakanın adı Tansu Çiller. Şimdi Tansu Çiller, yere göğe koyamıyorsun, 15 Temmuz anmasına Tansu Çiller ile yan yanasın, bir bildiri yayınlanır ilk açıklamayı Tansu Çiller'e yaptırırsın, Cumhur İttifakı'nın Tansu Hanım baş destekçisi olmuş, sanki Türkiye'yi o krizlere sokan, bir gece de Türk parasına en büyük değer kayıplarını yaşattıran, hepimizi perişan eden o krizlerin mimarı Tansu Çiller değilmiş gibi hem Tansu Çiller'e övgüler yağdırıyor hem de Tansu Çiller döneminde sigorta hastanesinde yaşananı genel başkana mal ediyor" diye konuştu.

'TEK PARTİLİ GENELKURMAY BAŞKANI'

104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili de konuşan Özgür Özel, şöyle konuştu

"Herkesin düşüncelerini açıklama özgürlüğü var. Emekli olduktan sonra Hulusi Akar, hem de perdenin arkasına girerken ilk atandığı gece, şanlı ordumuzun Peygamber ocağının Genelkurmay Başkanı. Hokus pokus perde bir açıldı, üniforma çıkmış kravatı takmış AK Parti'li bakan olmuş. Şimdi emekli bile olmadan, bir gün emeklilik yaşamadan AK Parti'den bakan oluyorsa asker, sen emekli askerlere 'neden konuşuyorsun' diyemezsin. Emekli askerler susacaksa ilk önce kongre kongre gezen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek partili genelkurmay başkanı olan şimdiki milli savunma bakanına bir bakacaksın."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel104 Emekli Amiralin BildirisiAçıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu: En güzel Türkiye’yi gerçek kılacağız
Kılıçdaroğlu: En güzel Türkiye’yi gerçek kılacağız
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu TBMM’de kabul edildi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu TBMM’de kabul edildi
Erdoğan: Bir grup emekli askerin tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir
Erdoğan: Bir grup emekli askerin tehdit etmelerini küçümseyen, darbecinin ta kendisidir
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans