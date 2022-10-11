Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimizin ufkuyla buluşturmuşsak inşallah şimdi de 'Türkiye yüzyılı' programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, yol ve tünellerin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Uzunluğu 5,7 kilometreyi bulan tünelleriyle birlikte toplamda 9,6 kilometrelik bu yol Balıkesir ve İzmir'e ulaşımı sağlayan kuzey-güney aksının en önemli kısımlarından biridir. Böylece geçtiğimiz mart ayında hizmete açtığımız 1915 Çanakkale Köprüsü ile bölgedeki hızlanan trafiğe cevap verecek yatırım bedeli 4,6 milyar lira olan bir projeyi daha şehrimize kazandırmış oluyoruz" diye konuştu.



Açtıkları tünellerle Kaz Dağları'nın tabiatına en küçük zarar vermeden Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi 2,5 kilometre kısalttıklarını söyleyen Erdoğan, "Daha önce 50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya inmesiyle hem zamandan hem yakıttan hem emisyondan elde ettiğimiz kazanç yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor. Vatandaşlarımıza; konforu artan, güvenliği yükselen, süresi kısalan bir seyahatle sevdiklerine ulaşabilecekleri eserleri kazandırmayı sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız bu yolla birlikte bölgede artık bölünmüş yol standardına sahip olmayan ana güzergah bırakmadık. Tünellerin giriş ve çıkışlarında yapılan kaplamaların ve rölyeflerin projeye ayrı bir güzellik kattığına inanıyorum" dedi.





'ÇANAKKALE'Yİ GELİŞTİREREK ECDADIN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Savaşı'nın önemli sembollerini içeren çalışmaların, tünelleri kullananlara zaferlerin coşkusunu da yaşatacağını belirterek, şunları söyledi:



"Tarihimizin şanlı şehri, cumhuriyetimizin üretim ve turizm kenti, 2 kıtanın birleşim yeri Çanakkale'ye de böylesi yakışırdı. Yazın tatilcilerin, kışın bölge halkının ulaşımını rahatlatacak bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmayı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Tıpkı Anadolu'nun diğer yerleri gibi Çanakkale'nin de her bir köşesi hem insanlık tarihinin hem kendi tarihimizin hazineleriyle bezelidir. Aristo'nun şehri Assos ile Homeros'un şehri Troya da bunlar arasındadır. Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal'in ve bize bir asır önceki o büyük zaferi yaşatan tüm kahramanlarımızın hatıraları hala bu şehrin her avuç toprağında buram buram kokmaktadır. Ortasından deniz geçen Çanakkale, tıpkı İstanbul gibi 2 yakasındaki 2 hisarla misafirlerini selamlamaktadır. Fatih'in mirası Kale-i Sultaniye ve Kilit Bayır Kalesi'nin bize verdiği mesajları bu vatanın her köşesini eser ve hizmetlerimizle donatarak en güzel şekliyle aldığımızı düşünüyorum. Şehitliklerimizi abat ederek, köprümüzü inşa ederek, yollarımızı yaparak; sanayisiyle tarımıyla turizmiyle her alanda Çanakkale'yi geliştirerek ecdadın emanetine sahip çıkıyoruz. Marmara'yı çepeçevre saran 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğazı geçen otoban projesi bile başlı başına tarihe kazınmış bir mühürdür."



'2053 VİZYONUMUZUN İNŞASINA BAŞLIYORUZ'



Çanakkale ile 81 vilayetin tamamını saran yeni heyecan ve hamlenin daha çalışmalarını yürüttüklerine işaret eden Erdoğan, "Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapmazken biz usta bir satranç oyuncusu titizliği ile ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimizin ufkuyla buluşturmuşsak inşallah şimdi de 'Türkiye yüzyılı' programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda hamdolsun ülkemizi dünyanın en büyükleri arasına yükseltmek için gereken altyapıyı kurduk. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda Türkiye'yi, cumhuriyetimizin 2'nci asrını, 'Türkiye yüzyılı' haline getirecek büyük dönüşüme hazırladık. Küresel, siyasi ve ekonomik krizler kimi alanlarda işimizi zorlaştırsa da bu büyük dönüşümünün gerekliliğini ve kaçınılmazlığını teyit etmiştir" dedi.





'İMKAN VE KARARLILIĞIMIZ DAHA BÜYÜK'



Erdoğan, hayat pahalılığının getirdiği bazı sıkıntılar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Ancak imkanlarımız ve kararlılığımız daha büyüktür. Türkiye'yi eski; siyaseten zayıf, ekonomik olarak güçsüz, sosyal olarak parçalanmış, idari olarak dağınık, vizyon olarak kısır, hizmet olarak eksik günlerine geri döndürmek isteyenler elbette vardır. Ama hamdolsun milletimiz demokrasi ve kalkınma reformlarıyla elde ettiği kazanımların kıymetini çok iyi biliyor. Ülkemizin heyecanının bunlardan geri gitmek değil daha ileri adımlar atmak olduğu gerçeği de vatandaşlarımızın zihinlerinde mıh gibi yer etmiştir. Gençlerimizin 'Türkiye yüzyılı' konusundaki heyecanının, dinamizminin büyüklüğünü söylemeye gerek bile duymuyorum. Bunun için bir yandan eser ve hizmet siyasetimizin ürünü bütün bu projelerimizin yapımına ve açılışına ara vermeden devam ederken diğer yandan da yeni bir vizyon inşa ediyoruz. Bu vizyon Türkiye'nin her bir şehrinin, milletimizin her bir ferdinin onlarla beraber tüm dostlarımız ve kardeşlerimizin hayallerini, beklentilerini, yarınlarını kuşatacaktır. Hep söylediğimiz gibi Türkiye asla haritada gözüken sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Bizim gönül sınırlarımız ecdadımızın '3 kıta 7 iklim' tarifiyle ifade ettiği genişliktedir. Biz kendimizle birlikte kalbi ve gözü bize yönelmiş tüm dostlarımız, tüm mağdur ve mazlumlar için büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz."

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜNELLERİ AÇMANIN GURURUNU PAYLAŞIYORUZ



Çanakkale-İzmir karayolunun Ayvacık- Küçükkuyu arasındaki Kazdağı rampaları geçişinde yaklaşık 50 dakika süren yolculuğu 5 dakikaya indirecek olan 'Assos ve Troya' tünelleri törenle hizmete açıldı. Yapımı tamamlanan 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ile 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünellerinin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı yöntemiyle katıldı. Tünelin açılış töreninde ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Çanakkale Milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran yer aldı.



Törene canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Bakan Adil Karaismailoğlu, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde 18 Mart 2022'de teşriflerinizle milletimizin hizmetine sunduğumuz Malkara Çanakkale Otoyolu ve tüm dünyaya Türk mühendisliğinin kabiliyetini gösteren 1915 Çanakkale Köprüsü, eser siyasetimizin en önemlilerinden olmuştur. Bugüne kadar, halkımızın teveccühüne de mazhar olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 7 aylık sürede yaklaşık 1,5 milyon araç kullandı. Bugün de 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ile Troya-Assos tünellerini hizmete açmanın gururunu ve sevincini paylaşıyoruz" dedi.



'SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI OLMAKTAN ÇIKARDIK'



Projenin lojistik kara yolu altyapısına olan etkisine değinen Bakan Karaismailoğu, "Çanakkale'yi İzmir ve Balıkesir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık- Küçükkuyu kesiminde hayata geçirdiğimiz bu proje Marmara ve Ege bölgesinin lojistik kara yolu altyapısını oldukça güçlendirecektir. Assos ve Troya tünelleri sayesinde onlarca keskin virajı olan Kazdağları'nı sürücülerin 'korkulu rüyası' olmaktan çıkardık. Ayrıca, 50 bin fidan bağışlayarak bölgenin habitatına ek bir fayda sağlamanın yanı sıra, tüneller sayesinde Kazdağları, karbon emisyonu ve gürültü kirliliğini önlemeye yönelik çevreye önemli bir katkı sağlayacak. 2 Ekim'de önemli bir yatırımımız olan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'nu teşriflerinizle açtık. 15 Ekim Cumartesi günü de yine vizyon projelerimizden biri olan 29 kilometre uzunluğundaki Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu'nu Diyarbakır'ımıza kazandıracağız. Liderliğinizde planladığımız eserlerimizi art arda hayata geçirmeye devam ediyoruz. Ülkemiz için gurur, dünya için örnek projeler yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğine ışık tutan her projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için şükranlarımızı sunuyorum. Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Troya-Assos tünellerinin Çanakkale başta olmak üzere tüm bölge halkına, güzel ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, projenin her aşamasında çalışan, emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.