Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize kimse hesap soramaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bu yıl 6'ncısı düzenlenen TRT World Forum'da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Avrupa'nın karşı karşıya olduğu meselelerin çözümünde de kilit rol oynama potansiyeline sahiptir. Bunun için önce Avrupa'nın diplomatik ve ekonomik ilişkilerden terörle mücadeleye kadar her konuda ülkemize yaklaşımını müttefiklik ve ortaklık ruhuna uygun şekilde değiştirmesi gerekiyor. Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine gizli açık destek veren teröristleri himaye eden, tarafı olduğu her meselede, karşısında yer alan bir Avrupa ile ortak bir gelecek hayali kurmamızın zor olduğu açıktır. Avrupa Birliği tam üyeliği sürecinde maruz kaldığımız aleni haksızlıkları, uygulanan örtülü ambargoları bize uygulanan örtülü ambargoları, insani meselelerin şantaj meselesi haline getirilmesi gibi nice sorunları saymıyorum bile. Biz ikinci dünya savaşından sonra tercihimizi Avrupa'yla birlikte yol yürümekten yana kullanmış bununla soğuk savaş döneminin yükünü omuzlamış ülkeyiz. Siyasi, askeri, ekonomik desteğimizle Avrupa'nın güvenliği ve refahını sürdürmesine verdiğimiz katkıları kimse inkar edemez. Yaptığımız onca fedakarlığa rağmen, birliğimizi ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız. Binlerce tır silah, mühimmat, araç, gereç, ülkemin güneyinde Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiştir. Bunu gönderen ülke bakıyorsunuz NATO'da beraber olduğumuz ülke. NATO'da beraberiz de bu terör örgütlerine bunca silah, mühimmat, araç gereci nasıl gönderirsin? Yok diyor böyle bir şey. Bütün video yayınlarının hepsini kendilerine gösterdik, gösteriyoruz. Türkiye'ye bunları anlatamazsınız. Çünkü biz her zaman haktan, hakikatten yana, gerçekten yana olduk. Bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz" ifadelerini kullandı.