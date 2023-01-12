Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Hedef 2053 Net Sıfır Emisyon "AR-GE ve Yenilik Atılımı" Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir alanı boş bırakmadan, hiçbir alanı ihmal etmeden, siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, "Vizyonumuzu bu kadar geniş, hedeflerimizin çıtasını bu derece yüksek tutmamızın sebebi yeni duraksamalara, yeni patinajlara tahammülümüzün olmamasıdır." diye konuştu.