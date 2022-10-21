Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tayfun'umuz bir yerlere işaret oluyor

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen Blokzincir İstanbul programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık bizim Tayfun'umuz da var ve bunlar artık bir yerlere işaret oluyor. Zevkle takip ediyorlar. Bunları çok daha ileri safhaya taşımanın gayretindeyiz. Yenilikçi ve ekonomimize değer katacak bu teknolojiyi küresel insani yardımlarımızın etkinliğini sağlamaktan iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar geniş bir alanda kullanabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.



Erdoğan konuşmasında, "Dijital varlık deposuna yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade bizatihi bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz. Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz. Hedefimiz bu alanda da tüketici değil tasarlayıcı, üretici, yön verici, takip eden değil, takip edilen konumuna ulaşmaktır. Merkez Bankamız bünyesinde kripto para ile ilgili bir çalışma yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen Blokzincir İstanbul programına katıldı. Üniversitenin Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Erdoğan, "Erdoğan, "Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yönelmek yerine blokzincir teknolojisi gibi yeniliklerin geliştirilmesinin içinde yer alarak daha büyük mecralara yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum" dedi.





FİBER ALT YAPI KONUSUNDA YAVAŞ GİDİYORUZ



Erdoğan, "Teknoloji son 1 asırda hızla ilerleyen bir alandır. Bizim de bu hıza uyum sağlamamız şarttır. Başka türlü ülkemizi 2053 vizyonumuzun hedefleriyle buluşturamayız. Diğer gelişmelerin yanı sıra artık kendi uydularını üreten, kendi uzay programını başlatan bir ülke haline gelmemiz, internet alt yapımızı geliştirmemiz, elektronik devlet uygulamalarımızı yaygınlaştırmamız bunların işaretidir. İnternette fiber alt yapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz. Onu da hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız. Yakında bu konuda çok önemli adımları hızla hayata geçirmiş olacağız" dedi.





ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HARCAMALARI 55 MİLYAR LİRAYA ÇIKARTILDI



Erdoğan, "Teknolojide elde edilen kazanımların temelinde araştırma geliştirme faaliyetleri vardır. Ülkemizin son 20 yılda araştırma geliştirme alanında kat ettiği mesafe ve kullandığı kaynak tutarı nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından çok önemlidir. Araştırma geliştirme harcamalarını 55 milyar liraya çıkartarak milli gelirimizin yüzde birinin üzerinde yükseltmiş bir ülkeyiz. Bu harcamaların 3'te 2'sinin özel sektör tarafından yapılması, sağlıklı ve doğru istikamette yol aldığımızı gösteriyor. Teknoparklar'da da benzer gelişmelere şahitlik ediyoruz. Teknopark sayımız bugün 59 şehrimize yayılmış şekilde 81'i aktif ve 13'ü kuruluş aşamasında olmak üzere 94'e ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.





TOGG ÜLKEMİZİN TEKNOLOJİDE GELDİĞİ SEVİYENİN SEMBOLLERİNDEN BİRİDİR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOGG otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir. Akıllı cihaz olan TOGG'un inşallah pek çok sektöründe sürükleyicisi olarak ülkemize önemli katkıları olacaktır. Blokzincir teknolojisinin kamuoyunda popüler olmasını, kripto para alanındaki gelişmeler sağlamıştır. Son 10 yılda büyük gelişme gösteren bu teknolojinin sağladığı merkeziyetsiz kayıt ve güvence imkanları mevcut ticari sistemi kökten değiştirebilme potansiyeline sahiptir. Bu alanda yeni gelişen kavramların ifade ettiği alternatif iş yöntemleri hayatımıza giderek daha fazla girmeye başladı" dedi.





BU ARACI KULLANAN ÜLKE OLMAK İSTİYORUZ



Erdoğan, "Dijital varlıklar teknolojinin yakıtı, blokzincir ise teknolojinin vasıtasıdır, aracıdır. Bu teknolojinin gıda tedarik zincirlerinden bankalara, lojistik işlemlerinden sanat eserlerine kadar uzanan geniş faaliyet alanını cazip kılan asıl husus ve özelliği ise hızlı verimli, güvenli ve düşük maliyetli işlem yeteneğidir. Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını yaparken böyle bir potansiyeli göz ardı edemeyeceğimiz açıktır. Dijital varlık deposuna yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade bizatihi bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz. Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz. Hedefimiz bu alanda da tüketici değil tasarlayıcı, üretici, yön verici, takip eden değil, takip edilen konumuna ulaşmaktır" diye konuştu.





SAVAŞ STRATEJİLERİNİ KÖKTEN DEĞİŞTİRME POTANSİYELİNE SAHİP



Erdoğan, "Ülkemizin teknolojinin diğer alanları yanında bilhassa savunma sanayiindeki dünyaya örnek teşkil edecek başarılarıyla dikkatle takip edildiğini zaten biliyoruz. İnsansız hava araçlarımız yazlıkları destanlarla adlarına şarkılar bestelenen efsaneler haline gelmiştir. Akıncı gibi daha ileri teknolojiye ve güce sahip hava araçlarımız dünyadaki savaş stratejilerini kökten değiştirme potansiyeline sahiptir. İnsansız hava araçlarının üzerine iniş kalkış yapabileceği, bünyesinde insansız su araçları da taşıyacak Anadolu Amfibi Hücum Gemimiz denizlerde benzer rol oynamaya hazırlanıyor. Pek çok teknolojik aracımızla bu alanda giderek güçleniyoruz" diye konuştu.









TAYFUN'UMUZ BİR YERLERE İŞARET OLUYOR



Erdoğan, "Artık bizim Tayfun'umuz da var ve bunlar artık bir yerlere işaret oluyor. Zevkle takip ediyorlar. Bunları çok daha ileri safhaya taşımanın gayretindeyiz. Yenilikçi ve ekonomimize değer katacak bu teknolojiyi küresel insani yardımlarımızın etkinliğini sağlamaktan iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar geniş bir alanda kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Çalışmalarımıza hız veriyoruz. Birleşmiş Milletler kürsüsü başta olmak üzere, pek çok platformda dile getirdiğimiz dünya 5'ten büyüktür çağrımız sadece yönetim ve güvenlik alanını değil teknolojideki adaleti de kapsayan bir itirazdır" dedi.





BUGÜNÜ DEĞİL YARINI DEĞERLENDİRİYORUZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknofest kuşağı dediğimiz gençler sayesinde sadece eksiklerimizi hızla tamamlamakla kalmıyor dünya çapında pek çok yeniliğin altına da imzamızı atıyoruz. AK Parti'nin vizyonu ile gençlerimizin dinamizmi ve kabiliyeti bir araya geldiğinde neler olacağını ülkemizin son 20 yılına bugününe ve vizyonuna baktığımızda rahatça görebiliriz. Bugün Türkiye'de teknolojiye dair ne varsa hepsi de gündeminde olan parti hangisidir diye bakarsanız, karşınıza çıkacak ilk ve tek siyasi teşekkül AK Parti olur. Diğerlerinden teknoloji adına bir şey duydunuz mu? Öyle bir dertleri yok. Ya bakıyorsunuz terörle iç içeler ve yahut da terör bölgelerinde neler yapılıyor bunları takip ediyorlar. Yeni yönetim sistemimizi kurarken Cumhurbaşkanlığı bünyesinde dijital dönüşüm ofisi adıyla özel bir ofise de yer verdik. Biz bugünü değil yarını değerlendiriyoruz" diye konuştu.





MERKEZ BANKAMIZ BÜNYESİNDE KRİPTO PARA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLMEKTEDİR



"Ülkemize kazandırdığımız eserlerin çoğu aynı zamanda birer teknoloji harikasıdır" diyen Erdoğan ,"Bu etkinlik ülkemizin teknolojik yeniliklerini yakın takibinin bir göstergesidir. Merkez Bankamız bünyesinde kripto para ile ilgili bir çalışma yürütülmektedir. Diğer bakanlıklarımız bu teknolojiyi yakından takip etmektedir. Amacımız blokzincir teknolojisinin idari, teknik, stratejik tüm yönlerinin iş sektörlerimize ışık tutacak şekilde tartışılmasını sağlamaktır. Elimizdeki imkanı her boyutuyla tanımadan fırsatları ve tehditleri değerlendiremez, dolayısıyla gereken alt yapıyı oluşturma ve düzenlemeleri yapma yönünde sağlıklı adımlar atamayız. Siber dünya kavramı siber uzaya doğru genişlerken Türkiye'yi diğer hususlar gibi bu alanda da çağın önüne geçirecek hazırlıklar yapmak görevimizdir" dedi.