Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1477
ALTIN
454.059
DOLAR
7.4188
STERLİN
10.1701
EURO
9.0727
Öğretim Görevlisi Alınacak 
Öğretim Görevlisi Alınacak 
Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak
Bilişim Uzman Yardımcısı alınacak
Avşa Adası isimli gemi satılıyor
Avşa Adası isimli gemi...
Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi ve öğretim...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP'nin gündem değiştirme iddialarına ilişkin yaptığı açıklamasında, "Oluşturmayı arzu ettiği yapay gündem ile toplumumuzu kutuplaştırmaya çalışıyor. Kimse, Milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Ocak 2021 Cumartesi 08:44
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP 'Gündem Değiştirmekten' bahsediyordu ya... Eski (meyen) alışkanlıklarının yeniden tedavüle çıkmasına karşı bir şey yap(a)mamanın ezikliği ile (kadına şiddet, taciz ve tecavüz olayları, başörtüsü gibi kadınları giyim tarzı ile ötekileştirme, Türkçe ezan, vb.), şimdi ustası olduğu oyunu tekrar sahneliyor" ifadelerini kullandı. 

'İFTİRA İLE GÜNDEM DEĞİŞTİRİYOR'

Oktay, açıklamasının devamında "İftira ile gündem değiştiriyor. Oluşturmayı arzu ettiği yapay gündem ile toplumumuzu kutuplaştırmaya çalışıyor. Kendisine verilen görev ve aldığı talimat bu yönde çünkü... Milletimiz bu oyunu görür ve bozar. Kadın hakları konusunda Türkiye'de zihniyet dönüşümünü gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuda sonuna kadar kadınların yanında olduğunu Milletimiz çok iyi bilir. Kimse, Milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çelik'ten 'türbanlı hakim' sözlerine tepki
Çelik'ten 'türbanlı hakim' sözlerine tepki
İnce: CHP'deki skandalları 3 günde bire düşürdü arkadaşlar
İnce: CHP'deki skandalları 3 günde bire düşürdü arkadaşlar
İmamoğlu: Vatandaş evinin röntgeninin çekilmesini istemiyor
İmamoğlu: Vatandaş evinin röntgeninin çekilmesini istemiyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans